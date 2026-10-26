Hatay Defne\'de işçilerin yatakhanesindeki yangın konteyneri kullanılamaz hale getirdi

Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında yaşandı. İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yatakhaneyi sardı. Alevler içinde kalan yatakhaneyi gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner yatakhane, kullanılamaz hale geldi.