Hatay\'ın tarihi Uzun Çarşı\'sı eski günlerine dönmeyi bekliyor

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Tarihi Uzun Çarşı eski günlerine dönmek istiyor

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı esnafı, çarşının eski günlerine dönmesini bekliyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Antakya ilçesinin en önemli tarihi mekanlarından olan Uzun Çarşı'da esnaf her şeye rağmen ticaret yapmaya devam ediyor. Hatay'ın simgelerinden çarşıda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 500 iş yerinden 600'ü yıkılmıştı. Hatay Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tarihi çarşıda onarım ve restorasyon çalışmaları devam ederken esnaf, eski günleri yad ediyor. Dünya medeniyetinin toplandığı çarşı, eski günlerine dönmek istiyor.

Tarihi çarşının eski esnaflarından olan Kazım Siper, "Eski uzun çarşıda arkadaşlarımız ve canlarımız vardı. Hepimiz burada kardeş gibiydik. Kardeş gibi yaşayıp ve geçiniyorduk. Çarşının eski sıcaklığını özlüyorum" dedi.

Uzun Çarşının tekrar eski canlılığına dönmesini isteyen Mustafa Akıncı ise, "Çarşının tekrar eski canlılığına dönmesini istiyorum. Zaman geçtikçe eski canlılığına kavuşacaktır. Çarşının bu halini görünce içim kararıyor ve üzülüyoruz. Çocukluğumuz buralarda geçti. Antakya'dan ve dünyadan gelen insanların alışveriş yapmak için uğradıkları ilk yer burası olurdu" diye konuştu.