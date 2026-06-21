Hatay judo şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Hatay, önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19-20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası öncesinde hazırlıklar değerlendirildi. Organizasyon kapsamında Türkiye'nin 66 ilinden çok sayıda sporcu ve antrenörün Hatay'a gelmesi bekleniyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'u makamında kabul etti. Görüşmede, şampiyonanın hazırlık süreci, organizasyon planlaması, sporcuların katılımı ve Hatay'ın ev sahipliğinde yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kentte düzenlenecek şampiyonanın hem gençlerin sporla buluşmasına hem de Hatay'ın sportif organizasyonlardaki deneyimine katkı sunması bekleniyor.

ŞAMPİYONA ANTAKYA MERKEZ SPOR SALONU'NDA DÜZENLENECEK

Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, 19-20-21 Haziran 2026 tarihlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilecek. Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapılacak organizasyon, farklı illerden gelen sporcuları ve antrenörleri aynı çatı altında buluşturacak. Türkiye'nin 66 ilinden katılımın beklendiği şampiyonada genç judocular, derece elde etmek için tatamiye çıkacak. Organizasyon öncesinde yapılan değerlendirmelerde, şampiyonanın sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtildi. Sporcuların müsabaka programı, salon düzeni, teknik hazırlıklar ve organizasyon sürecine ilişkin başlıklar görüşmede ele alındı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un ziyaretiyle birlikte hazırlık sürecine ilişkin koordinasyonun da değerlendirildiği ifade edildi. Hatay'da düzenlenecek şampiyona, genç sporcuların ulusal düzeyde kendilerini gösterme fırsatı bulacağı önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor. Yıldızlar kategorisinde mücadele edecek sporcuların performansları, hem kulüpleri hem de illeri adına büyük önem taşıyacak.

HATAY'IN SPORTİF ORGANİZASYON KAPASİTESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, böylesine önemli bir spor organizasyonunun Hatay'da gerçekleştirilmesinin gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Masatlı, şampiyonanın yalnızca sportif rekabet açısından değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesi açısından da önemli olduğunu belirtti. Organizasyonun Hatay'ın tanıtımına katkı sunacağı da vurgulandı. Farklı illerden gelecek sporcu, antrenör ve kafilelerin kentte ağırlanmasıyla birlikte Hatay'ın ev sahipliği gücünün bir kez daha ortaya konulması bekleniyor. Şampiyonanın, kentin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin gelişmesine de katkı sağlayacağı ifade edildi. Vali Masatlı, Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın hayırlı olmasını temenni ederek organizasyona katılacak tüm sporculara başarılar diledi. Hatay'da gerçekleştirilecek şampiyonanın, genç sporcular için unutulmaz bir deneyim olması ve kentin spor alanındaki görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun