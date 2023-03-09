Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı

Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattıBölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağmur, depremzedeleri zor durumda bıraktı, çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu. Türkiye'yi yasa boğan depremlerden en büyük hasarı Hatay aldı. Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağış Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı.