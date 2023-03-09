Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı

09.03.2023 21:27

Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı Bölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağmur, depremzedeleri zor durumda bıraktı, çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu.

Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattıBölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı
HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağmur, depremzedeleri zor durumda bıraktı, çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu. Türkiye'yi yasa boğan depremlerden en büyük hasarı Hatay aldı. Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağış Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı Van'dan 132 öğretmen Hatay'a uğurlandı Van'dan 132 öğretmen Hatay'a uğurlandı Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Payas, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:07 Son Dakika: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:59 Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyarete Babacan'dan ilk yorum: Olumlu karşılarız, herkes demokrasi istiyor
21:41 Jorge Jesus'tan sürpriz kadro! Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki ilk 11'i belli oldu
21:19 Babacan, 6'lı Masa'daki Akşener krizinin perde arkasını anlattı: Davutoğlu ile birlikte 5 imza ile açıklamanın doğru olmayacağını söyledik
21:16 PSG'de yeni hoca sesleri! Galtier'in yerine düşünülen isim çok konuşulur
20:45 "Düşmanımın düşmanı dostumdur" dediler! Sevilla'nın ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye destek
19:27 4.2 ile sallanan Marmara'ya deprem uzmanı Prof. Bekler'den korkutan uyarı: Fayların aktif çalıştığını gösteriyor, 99'da bunu gördük
20:38 Malatya'da kamyon şarampole devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
20:24 Son Dakika: Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti
19:52 İngiltere'de ilginç olay! Vücudunda yanıklar oluşan genç kadını kullandığı ilaçlar bu hale getirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2023 22:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement