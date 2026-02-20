Hatay'da Depremin Üçüncü Yılında Ramazan: Deprem Sonrası Habib-İ Neccar'da İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
Hatay'da Depremin Üçüncü Yılında Ramazan: Deprem Sonrası Habib-İ Neccar'da İlk Teravih Namazı Kılındı

20.02.2026 09:39  Güncelleme: 10:45
Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır yara alan Hatay, Ramazan ayında iftar çadırları ve mobil çorba araçları ile deprem sonrası bir umut ışığı arıyor. Tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde deprem sonrası ilk teravih namazı kılındı ve depremzedeler, eski Ramazanları hatırlatarak birlikte iftar yapmanın önemine vurgu yaptı.

(HATAY) - Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin derinden yara alan Hatay, ramazan ayını buruk ama umutlu karşıladı. Restorasyonu tamamlanan tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde deprem sonrası ilk teravih namazı kılınırken, kentin belli yerlerinde iftar çadırları ve mobil çorba araçları kuruldu.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay, depremin üçüncü yılında ramazan ayını buruk ama umutlu karşıladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi başta olmak üzere belediyeler kentin tüm ilçelerinde iftar çadırları kuruldu. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü de Kurtuluş Caddesinde iftar çadırı kurdu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belli bölgelerine mobil çorba araçları hizmete konuldu.

Habib-i Neccar'da ilk teravih namazım kılındı

Depremlerde yıkılan Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği ile öne çıkan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restoresi tamamlanan tarihi Habip-i Neccar Camisi'nde deprem sonrası ilk teravih namazı kılındı.

Habip-i Neccar Camisi'ne ilk teravihe gelen Antakyalı depremzede Mehmet Öğünçbal, "Çok mutluyum, sevinçliyim. Tekrar Habib-i Neccar'ın gölgesi altına gelmek bana mutluluk verdi. Tabii ki depremden dolayı son üç yıl içerisinde insanlar buruktu. Habib-i Neccar'ın açılması, Kurtuluş Caddesi'nin yavaş yavaş tamamlanmasıyla insanları tekrar bu ışıltının içine çekecek ve yaralar yavaşça kapanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Buruk olsak da eski Ramazanları hatırlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar'ın güzel iftar çadırları, mobil çorba araçları kurduğunu belirten Öğünçbal, "Vatandaşı kucaklayan hizmet veriliyor. Biraz buruk olabiliriz ama yine eski ramazanları da hatırlıyoruz" dedi.

Konteyner kentte yaşayan Öğünçbal, konteynerlerde herkesin birbirini tanıdığını, tam bir mahalle ortamı olduğunda dikkat çekerek, "Konteynerde insanlar sofralarını kuruyor, birbirlerine yemek de gönderiyor, yemeğe davet ediyor. Konteynerde içimiz buruk, hüzünlü de olsak birbirimize davetler vererek bu açığı kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

13:14
