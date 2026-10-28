Hatay Valisi Masatlı, Antakya Ulu Camii\'nin restorasyon sürecini değerlendirdi

Hatay Valisi Masatlı, Antakya Ulu Camii'nin restorasyon sürecini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Masatlı, Antakya'nın 16. yüzyıla uzanan Ulu Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Masatlı, tarihi kimliğin korunmasının Hatay'ın kültürel mirası için önemli olduğunu, özgün mimarinin Antakya'nın dokusunu gelecek nesillere taşıyacağını söyledi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'nın tarihi simgeleri arasında yer alan ve geçmişi 16. yüzyıla uzanan Ulu Camii'nde yürütülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmaların mevcut durumu ve uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, tarihi yapının korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik süreci değerlendirdi.
Ulu Camii'nin tarihi kimliğinin korunmasının Hatay'ın kültürel mirasının yaşatılması açısından önem taşıdığını belirten Masatlı, tarihi yapıların özgün mimari özellikleri gözetilerek ihya edilmesinin Antakya'nın tarihi dokusunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?