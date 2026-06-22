Hatay'da Basın İlan Kurumu'ndan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
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Hatay'da Basın İlan Kurumu'ndan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret

Hatay\'da Basın İlan Kurumu\'ndan Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne ziyaret
22.06.2026 16:52
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz'ü makamında ziyaret etti. Görüşmede eğitim çalışmaları, yürütülen projeler ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz'ü makamında ziyaret etti. Hatay'da gerçekleşen ziyarette, eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, kentteki eğitim faaliyetleri, devam eden projeler ve kurumlar arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Ziyaretin, eğitim alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi ve iş birliği imkanlarının görüşülmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay'ın Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz'e gerçekleştirdiği ziyarette, kentte yürütülen eğitim çalışmaları gündeme geldi. Görüşmede eğitim alanındaki faaliyetler ve devam eden projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Hatay'daki eğitim süreçlerinin ele alındığı ziyarette, kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliğinin önemi vurgulandı. Görüşmede, eğitim faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sunabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Ziyarette, Basın İlan Kurumu ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kurumlar arası iş birliği konuları da değerlendirildi. Görüşmede, farklı kurumların ortak çalışma kültürüyle kentteki eğitim ve sosyal faaliyetlere katkı sunabileceği ifade edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, yürütülen projeler ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin, kamu hizmetlerinin etkinliği açısından önemli olduğu belirtildi.

ZİYARET HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz arasında gerçekleşen görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ziyaretin, Hatay'da eğitim çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği açısından karşılıklı değerlendirmelere imkan sunduğu belirtildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Yerel Hatay'da Basın İlan Kurumu'ndan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

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