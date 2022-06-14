Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor

14.06.2022 11:37

Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor Antakya'da Tarihi Uzun Çarşıda 40 yıllık dondurma ustası Mehmet Hançer Gündüz, günde 50 kilo dondurma satıyor Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da limon, gül ve haytalı bicibici...

Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor

Antakya'da Tarihi Uzun Çarşıda 40 yıllık dondurma ustası Mehmet Hançer Gündüz, günde 50 kilo dondurma satıyor

HATAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da limon, gül ve haytalı bicibici yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar Antakya'da Tarihi Uzun Çarşıda 40 yıllık dondurma ustası Hançer Usta lakaplı Mehmet Hançer Gündüz'ün yaptığı dondurmalardan tüketerek serinliyor.

Kaselerle servis edilerek tüketilen sarı ve kırmızı renkteki dondurmaların servis edilmesinin yanı sıra hazırlayan ustanın marifeti de vatandaşlardan tam not alıyor.

Özellikle yazın limon, gül ve haytalı bicibicisinin çok tüketildiğini belirten Mehmet Hançer Gündüz, ürettiği dondurmanın en büyük özelliklerinden bir tanesinin boğaz ağrısı yapmadığını ifade etti. Gündüz, "Bu sene yenilikler yaparak meyveli haytalı dondurmamızı yaptık. Bizim dondurmamızı diğer dondurmalardan ayıran fark, el yapımı ve doğal oluşu. Bizim Hatay'a özgü limon, gül ve haytalı dondurması oluşu. Ben Tarihi Uzun Çarşısı'nın aynı zamanda dernek başkanıyım. Pandemi dönemi bittikten sonra satışlarımızda bu yıl oldukça artış oldu. Yerli turistlerimiz Hatay'a çok geliyor ve bizi duyan buraya gelerek dondurmalarımızdan alıyor. Sosyal medya üzerinden de bizleri takip ederek geliyorlar" dedi.

Ömrü ve sağlığı yettiği müddetçe bu işi devam ettireceğini söyleyen Gündüz, "Yaklaşık günlük 50 kilo dondurma satıyoruz. Siparişlerimiz Allah'a şükür çok. Ben ikinci kuşağım, inşallah oğlumla birlikte 3. kuşak olarak devam ettireceğiz. Diğer dondurmaları tükettiğinizde hemen telaşa kapılarak çocuğum az ye, boğazın ağrır. Dersiniz Bizde böyle bir şey yok sağlık açısından iyidir" diye konuştu.

Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor
Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor
Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor
Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor

YORUMLAR
500
Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da Stratejik Tutum Çalıştayı düzenlendi Hatay'da Stratejik Tutum Çalıştayı düzenlendi
Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:44:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement