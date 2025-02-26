Hava Soğudu, Balık Bolluğu Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hava Soğudu, Balık Bolluğu Geldi

Hava Soğudu, Balık Bolluğu Geldi

Soğuk havalar denizlerde balık bolluğunu artırdı, fiyatlar düştü. Balık zamanı başladı.

26.02.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde havaların soğuk seyretmesi, denizlerde balık bolluğunu beraberinde getirdi. Balıkların bol ve yağlı olması nedeniyle fiyatlarda ucuzladı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, balık için en uygun zamanda olunduğunu söyledi.

Karadeniz ve Marmara'da yaşanan soğuklar balıkçıların yüzünü güldürdü. Yaşanan soğuklarla birlikte balıklar denizlerde bir araya gelerek avcıların da işini kolaylaştırdı. Tonlarca balık yakalanırken durum fiyatlara da yansıdı. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, balık yemek için önemli bir mevsimde olduğunu vurguladı. Balcı, balık pişirilirken ise az yağda yeteri kadar pişirip besin kaybı olmaması gerekliliğine de vurgu yaptı.

Atılan her ağdan tonlarca balık çıktığını kaydeden Balcı, "Bir ağ tonlarca balık tutabiliyor. Türkiye bu sene balığa doydu. Doymaya da devam edecek inşallah. Son günlerde hava soğuktu. Gemiciler 3 gün mola vermişti. Şimdi bol bol tutulabiliyor. Bir gemiye sığmayıp yedek gemilere bile balıkların aktarıldığını duyuyoruz. Marmara ve Karadeniz'den her bölgeden balık fışkırıyor. Türk halkına sağlık veriyor Marmara ve Karadeniz. Havalar soğuyunca balıklar yağlanır sözü şehir efsanesi değildir. Balık karnında yumurta olmadığı için balık yağını etine aktarır. Nisan'dan sonra da balık yumurta zamanı başlar. Enerjisini yağını yumurtalarını büyütmek için harcar. Etinin lezzeti biraz düşer. Şimdi tam balık zamanı tam balık mevsimidir. Balıklar yağlanmış ve lezzetlenmiştir. Halkımız bol bol balık yemeli. Hangi tür yemeli ? Hangi tür bol çıkmış ve ucuzsa onu tercih etmeli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kenan Balcı, Denizcilik, Beylikdüzü, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Tarım, Yerel, Yaşam, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hava Soğudu, Balık Bolluğu Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
09:49 Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
16:04 İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe’ye mi geliyor İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye mi geliyor?
15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
15:07 Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz
15:06 Özel’in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız
15:05 Tesla Avrupa’da adeta eriyor Tesla Avrupa'da adeta eriyor
15:03 Derbi bitti ama gerilim tavan Athena Gökhan’dan, Şahan Gökbakar’a yanıt Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 11:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hava Soğudu, Balık Bolluğu Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.