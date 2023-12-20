 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havasi, Antalya Piyano Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Havasi, Antalya Piyano Festivali'nde konser verdi

Macar piyanist ve besteci Havasi, 23'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Cam Piramit'te konser verdi. Binlerce sanatsever Havasi'nin performansı eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Havasi, Antalya Piyano Festivali\'nde konser verdi
20.12.2023 - 11:32,  Güncelleme: 11:32
Abone Ol

Macar piyanist ve besteci Havasi, 23'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Cam Piramit'te konser verdi. Binlerce sanatsever Havasi'nin performansı eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Antalya'ya gelen dünyaca ünlü Macar piyanist ve besteci Havasi, Cam Piramit'te Antalya'daki sanatseverlerle buluştu. Biletlerin satışa çıktığı ilk günlerden tükendiği festival kapsamında sahne alan Havasi'nin konserine, Antalya Büyküşehir Belediye Başkanvekili Kerem Kaya Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve binlerce Antalyalı katıldı.

KENDİ BESTELERİNİ SESLENDİRDİ

Coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak bestelediği eserleriyle kendi orijinal müziğini eşsiz bir performansla izleyicilere aktaran ünlü piyanist, sempatik tavırları ile de müzikseverleri kendine hayran bıraktı. Her parçasının arasında kısa konuşmalar yapan Havasi, daha önce tatil için geldiği Antalya'da bu kez konser veriyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Piyanoya 4 yaşında başlayan, Budapeşte Konservatuvarı'nda uzun süre öğretmenlik yapan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na da 'en hızlı piyanist' olarak adını yazdıran Macar sanatçı, sahnede Türkiye ve Antalya'da bulunmaktan ve kalabalık bir izleyici kitlesi ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orijinal bestelerini dünyanın en önemli salonlarında icra eden sanatçı, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

ÇİÇEK VE PLAKET VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerem Kaya Turan, konserin sonunda Havasi'ye çiçek ve plaket vererek teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Ankara'da olması nedeniyle konsere katılamadığını belirten Turan, Başkan Böcek'in selam ve sevgilerini iletti. Yoğun alkışlar arasında konserini tamamlayan Havasi, sanatseverlerin uzun süren alkışları sonucunda bis yaparak bir parça daha seslendirdi.

PİYANO FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

22 Aralık tarihine kadar sürecek olan 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde program dolu dolu  devam ediyor. Piyanonun büyük buluşmasında son üç gün de coşkulu geçecek. Can Saraç 20 Aralık'ta, Igudesman&Joo 21 Aralık'ta AKM'de sahne alacak. 21 Aralık'ta Aksu Fen Lisesi'nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay 22 Aralık'ta AKM'de kapanış konserinde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Aralık, Festival, Sanat, Etkinlik, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Havasi, Antalya Piyano Festivali'nde konser verdi - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
10:43 Yükselişini sürdüren altının gramı 1.911 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: Havasi, Antalya Piyano Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement