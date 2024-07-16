Balıkesir Havran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir Havran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Balıkesir Havran\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Demokrasi nöbeti gece boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, aziz şehitlerimizi rahmetle anarak vatan ve bayrak için şehadete yürüyen kahraman gazilerimize şükranlarını sundu.

16.07.2024 01:25  Güncelleme: 01:27
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Balıkesir'in Havran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Demokrasi nöbeti gece boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Sanatçı Fırat Tanır'ın kahramanlık türkülerini söyleyerek sahne aldığı gecede 00: 13'de tüm Türkiye'de olduğu gibi salaların okunması ve çorba ikramı ile program sona erdi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuz gecesini yaşatmasın. Vatanımız, bayrağımız için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Havran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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