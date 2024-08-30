Balıkesir Havran\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kaymakamın Havran Hükümet Konağında bayram tebriklerini kabul etmesi ile başladı. Bayramlaşma programının ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine geçildi. Sunuculuğunu Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yasin Ertekin'in yaptığı programa İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, daire amirleri, ilçede görev yapan yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığı makamları çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunur ardından İstiklal Marşı okundu. Hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Jandarma Astsubay Üstçavuş Fatih Çiftçi'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasıyla devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı, Sekizeylül Ortaokulu öğrencilerinden Damla Günay ve Melis Özkaya'nın okuduğu şiirlerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BALIKESİR