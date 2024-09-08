Havran\'ın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Etkinlikler 15 Temmuz Şehitleri Meydanında gerçekleşen resmi tören ile başladı. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören daha sonra Askeri Bando ve Mahalle Sancakları eşliğinde kortej ile Belediye Binası önüne gelinerek devam etti.

Program Belediye Binası önündeki törenler Mahalle Sancaklarının protokolü selamlaması ile başladı. Daha sonra Mehteran ekibinin marşlarının seyircilerinde katılımlarıyla mini bir konser verildi. Ardından ilçe Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy Havranlıların bayramlarını kutladı.

Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında Kafkas ve Rumeli Göçmenleri Dans Ekiplerinin gösterileri, Havran Gençlik Merkezi Halk Oyunları gösterileri, Havran Belediye Spor Kulübü sporcularının gösterileri ve öğrencilerinin şiir okuması gerçekleştirildi.

Program Askeri Bando eşliğinde mahalle sancakları, Havran Belediye Spor Kulübü Sporcuları ve Esnaf Odalarının katılımla gerçekleşen kortej geçişi ile sona erdi. - BALIKESİR