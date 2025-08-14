Havva Ertuğrul'dan Öksüz Kardeşlere Sıcak Yuva - Son Dakika
Yerel

Havva Ertuğrul'dan Öksüz Kardeşlere Sıcak Yuva

Havva Ertuğrul\'dan Öksüz Kardeşlere Sıcak Yuva
14.08.2025 10:33
Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, depremde kaybeden 3 öksüz kardeşe ev inşa etti.

Asrın felaketinin ilk günlerinden itibaren Hatay'da insanların yardımına koşan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, depremde evleri yıkılan ve anneleri vefat etmiş olan 3 öksüz kardeş için sıcak yuva inşa etti. Üvey ablalarının anne şefkatiyle büyüttüğü 3 kardeş, sıcak yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşadılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Afetin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye yardıma koşmuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 40 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinin ilk gününden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşların hayata tutundurmak için mücadele etti. Sağlık personeli Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak için kurucusu olduğu Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine çeşitli yardım ve destek vermeye devam ediyor. Depremden bu yana afetzede vatandaşların yanında olan sağlıkçı Ertuğtul, ihtiyaç sahibi ailelere ev yapma kararı almış ve 6 aileyi sıcak yuvasına kavuşturmuştu. Sağlıkçı Ertuğrul, 7'nci evi, depremde evleri yıkılan ve anneleri ölen 3 öksüz kardeş için inşa etti. Yeni sıcak yuvalarında kardeşlerini anne şefkatiyle büyütecek olan üvey abla Nuriye Geller, "Tek bir isteğim rahat bir duş alabilmek istiyorum" diyerek yeni evin mutluluğunu kardeşleriyle yaşadı.

"Tek bir isteğim rahat bir duş alabilmek istiyorum"

Depremde evi yıkılan depremzede Nuriye Geller, tek isteğinin rahat duş almak olduğunu söyleyerek, "Depremde evimiz ve eşyalarımız gitti. Bu süreçte çok zorluklar ve kötü anılar yaşadık. Kendimize küçük bir baraka yapıp ve yaşadık. Öz annem beni terketti. Üvey annem de vefat etti. Benim 3 üvey kardeşim var, bir de oğlum var. Ben de eşimden 2020 yılında ayrıldım. Eşimden ayrılıp kardeşlerimin yanına gelip onlara anne oldum. Havva ablayla, halam sayesinde tanıştık. Havva abla buraya gelip yaşadığımız yeri, mutfağı ve banyomuzu gördü. Havva abladan tek bir isteğim vardı. Tek bir isteğim rahat bir duş alabilmek istiyordum. Havva abla tamam deyince ilk başlarda inanmadım ama evin malzemeleri gelince bütün umutlarım yeşerdi. Bana burası benim için ev değil, saray ve villa gibi görüyorum. Bu ev eski evimizden kat ve kat daha güzel oldu. Bugünde mutfağımda ilk kahvemi de yaptım. Heyecanlıyım ve rahat bir banyom var. Burada güzel bir mutfağım ve oturacağım güzel koltuklarım var. İlk kahvemizi Havva ablaya yaptık. Onun heyecanı ve mutluluğu da var" dedi.

"Eve başlarken o ev bitecek ve ben kahve eşliğinde o evde kitap okuyacağım diyerek bugün o hayali de gerçekleştirdik"

Depremde evleri yıkılan 3 öksüz kardeşe evlerini teslim eden Havva Aydanur Ertuğrul, "Bugün Hatay'da Yedinci evimizin teslim törenindeyiz. Vaka ihbarı bize eğitime ulaşmakta yaşam şartları kötü 4 öğrenci var diyerek gelmişti. Buraya geldiğimizde ise hikayenin çok daha derin olduğunu öğrendik. Nuriye 3 öksüz kardeşine de annelik yapan, kendi çocuğuyla birlikte ayakta durmaya çalışan, kömürlükten bir mutfak ve banyoda hayat sürmeye çalışan bir genç kızdı. Bizden tek bir ricada bulundu. Ev değil ama 'ben rahat bir duş almak istiyorum' demişti. Durumlara baktığımızda 4 öğrencimizin yaşam şartlarının düzeltilmesi gerektiğini ve eğitime ulaşmaktaki güçlüğünün ortadan kaldırılması gerektiğine yönetim olarak karar verdik. Bağışçılarımızın hediyesi olan evi bugün ailemize teslim ediyoruz. Mutlu ve mesut kitaplarla bir ömür dilemekten başka elimizden gelen bir şey yok. Biz çok mutluyuz ve bir yandan da gururluyuz. Eve başlarken o ev bitecek ve ben kahve eşliğinde o evde kitap okuyacağım diyerek bugün o hayali de gerçekleştirdik. Yine çocuklarımızla birlikte kitap okuduk. Mutlu ve huzurlu bir yuvayı herkese biraz gösterdik" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Sağlık, Deprem, Yerel, Yaşam, hatay, Son Dakika

SON DAKİKA: Havva Ertuğrul'dan Öksüz Kardeşlere Sıcak Yuva - Son Dakika
