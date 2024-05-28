Havza Genelgesi\'nin 105. yıldönümü programı düzenlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde, Milli Mücadele'nin ilk belgesi olan Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yıldönümü nedeniyle program düzenlendi.

Havza'ya 9. Ordu Müfettişi olarak 25 Mayıs 1919 tarihinde gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Mayıs 1919'da İzmir'in ve Manisa'nın işgallerine gelecek için tehlikesine dikkat geçmek, İzmir'in işgalini mitingler düzenlenerek protesto edilmesini, yapılacak mitinglerde, protestolarda ve gösteriler esnasında gayrimüslim halka kötü davranılmamasını vurgulamak amacıyla yayımladığı ve Milli Mücadele'nin ilk genelgesi olarak Havza Genelgesi'nin 105. yıldönümü, yine Milli Mücadele'nin sembol yapılarından ve ilk mitingin düzenlendiği Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nden Milli Mücadele'nin ilk karargahı olan o zamanki adı Mesudiye Oteli olan Havza Atatürk Evi'ne kadar düzenlenen yürüyüş ile kutlandı. Yürüyüş sonrası Atatük Evi önünde kurulan tören alanında Havza Genelgesi, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yaldız tarafından okundu.

Program sonrası Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve beraberindekiler Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler. Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz, Atatürk Evi'nde bulunan anı defterini imzaladılar.

Havza Kaymakamı Ayvat, "Saygıdeğer Atatürk; Bundan tam 105 sene önce Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattığın Samsun'un Havza ilçesine gelişinin seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bu günün anınsa bu anı bir program dahilinde tüm ilçe halkı olarak ölümsüzleştiriyoruz. Başlattığın bu kurtuluş mücadelesi başarıya ulaştı ve sonu Cumhuriyet ile taçlandı. Bu yolda feda-i can eden tüm aziz şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz Atatürk Evi Sorumlusu Rukiye Bulut'a Atatürk Evi'nde sergilenmek üzere Havza Genelgesi'nin replikasını hediye ettiler

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "Havza Genelgesi, Milli Mücadele'nin ilk belgesidir. Genelgemizin bir örneği ilçemizde yoktu. Havza Genelgemizin örneğinin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Sayın Valimiz Orhan Tavlı ve Sayın Kaymakamımız Mustafa Ayvat'a çok teşekkür ediyorum. Bugün Havza Genelgesi'nin 105. yılını kutluyoruz. İlçemizde 30 yıldır 25 Mayıs tarihi festival ile kutlanmakta. Bugün de genelgemizin seneyi devriyesini Sayın Kaymakamımız ve halkımız ile birlikte kutladık. Nice 105 yıllara" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - SAMSUN