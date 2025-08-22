Hayat Kurtaran Müdahale: Heimlich Manevrası - Son Dakika
Hayat Kurtaran Müdahale: Heimlich Manevrası

Hayat Kurtaran Müdahale: Heimlich Manevrası
22.08.2025 09:01
Hatay'da güvenlik görevlisi, köfte yerken boğulma tehlikesi geçiren kadına heimlich manevrası yaptı.

Hatay'da köfte yerken nefes almakta güçlük çeken kadını heimclich manevrasıyla hayata tutunduran güvenlik görevlisinin hayat kurtaran müdahalesi kameraya yansıdı. Güvenlik Mehmet Yurtal, 13 yaşındayken aynı müdahaleyle hayata tutunduğunu ve o sürecin ardından heimlich manevrasını öğrendiğini belirterek daha öncede eşine müdahalede bulunduğunu söyledi.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan bir köftecide yemek yiyen kadın nefes almakta güçlük çekince hareketleriyle kendini belli etmeye başladı. Kadının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden işletmede görevli güvenlik görevlisi Mehmet Yurtal, kadına heimclich manevrası yaparak nefes almasını sağladı. An be an kameraya yansıyan yaşam mücadelesindeki müdahalesiyle güvenlik Yurtal, takdir topladı. Yurtal, 13 yaşındayken boğulma tehlikesi geçirdiğini belirterek aynı müdahaleyle ablası tarafından yaşama tutundurulduğu söyledi. Öğrendiği hayat kurtaran müdahaleyle daha önce de eşinin hayatını kurtaran Yurtal, şimdiyse tanımadığı bir insanın hayatını kurtararak heimclich manevrasının önemini gözler önüne serdi.

"Köfte yiyordu, o esnada köfte takıldı boğazına heimclich manevrasıyla müdahalede bulundum"

Müşterinin yemek yediği esnada nefes almakta güçlük çektiğini ve ardından müdahalede bulunduğunu ifade eden Mehmet Yurtal, "2020 yılından beri güvenlik görevlisiyim ve şuan aktif şekilde görevime devam ediyorum. Kendim noktamda dururken, müşterilerden birisinin boğulduğunu fark ettim. Göz bebeklerinin de büyüdüğünü görünce müdahale etme gereksinimi düşündüm. Köfte yiyordu, o esnada köfte takıldı boğazına heimclich manevrasıyla müdahalede bulundum. Ardından yeniden nefes almasına vesile olduk" dedi.

"Bundan 3-4 yıl önce denizde eşimin boğazına su kaçtı, ona da aynısını yaptım ve 2. heimclich müdahalem oldu"

Heimclich manevrasını nasıl öğrendiğini anlatan Yurtal, "Ben 13 yaşındayken böyle bir boğulma tehlikesi geçirdim, ablam bana uygulamayı yaptı. Ondan sonra bende heimclich manevrasını öğrendim. Bundan 3-4 yıl önce denizde eşimin boğazına su kaçtı, ona da aynısını yaptım ve 2. heimclich müdahalem oldu. Mutluyum, küçük bilgiler büyük işler yapar. Heimclich manevrası önemli herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, hatay

Son Dakika Yerel Hayat Kurtaran Müdahale: Heimlich Manevrası - Son Dakika

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
