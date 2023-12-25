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"Hayatın İçindeyim" yüz güldürüyor

Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar "Hayatın İçindeyim" projesiyle yaşamdan keyif alıyor ve sosyal hayata katılıyor.

"Hayatın İçindeyim" yüz güldürüyor
25.12.2023 - 11:04,
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Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar "Hayatın İçindeyim" projesiyle yaşamdan keyif alıyor ve sosyal hayata katılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hayatın İçindeyim Projesi kapsamında yaşlı vatandaşların aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer alması için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda egzersiz, halk oyunları, geri dönüşüm ve tiyatro kursları ile kıdemli yaş almış vatandaşların, sosyal hayatlarını canlı tutarak, ilerleyen yaşın onlar üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirgemek hedefleniyor.

Egzersiz kursu 65+ üstü fiziksel olarak zorlayıcı durumu olmayan bireylerle yürütülüyor. Egzersiz kursu, hava şartlarına bağlı olarak açık havada ya da Körfez'de bulunan 60+Aktif Yaşlanma Kulübünde, haftada bir gün yaklaşık 30-45 dakika arasında gerçekleştiriliyor.

Çınarlara yönelik gerçekleştirilen halk oyunları kursu ise Büyükşehir Belediyesi ile KO-MEK işbirliğiyle düzenleniyor. Müzik ve ritimle yapılan bu uygulamada, öne ve ters yöne adım alma hareketi, müziğe ve ritme ait vurguların el ve kol hareketleri uygulanıyor. Kursun amacı katılımcıların hem sosyalleşmeleri hem de hareket hallerinde devamlılığı sağlamak. Halk oyunları kursu haftanın bir günü Yahya Kaptan KO-MEK'te yaklaşık 3 saat boyunca veriliyor.

KO-MEK işbirliğiyle gerçekleştirilen kursta 65+ yaş bireylerin boş zamanlarını atık malzemeler üzerine çalışarak atıklara yeniden hayat vermesiyle, aynı zamanda birbirleriyle olan bağları güçlendirmeleri, yardımlaşmaları, paylaşım içerisinde bulunmaları, hayal güçlerini harekete geçirmeye destek olmalarını sağlanıyor. Geri dönüşüm kursu haftanın bir günü tam gün 60+Aktif Yaşlanma Kulübünde gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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