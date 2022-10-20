Hayırsever iş adamı Raif Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırsever iş adamı Raif Türk hayatını kaybetti

20.10.2022 09:35
Hayırsever iş adamı Raif Türk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da madencilik sektörünün gelişmesinde önemli rolü bulunan ve kentin hayırsever iş adamlarından olan Raif Türk, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da madencilik sektörünün gelişmesinde önemli rolü bulunan ve kentin hayırsever iş adamlarından olan Raif Türk, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da yaptığı hayır işleri ile tanınan ve en son Bağlar ilçesinde bir okul yaparak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayan iş insanı Raif Türk'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Daha önce karaciğer yetmezliği tedavisi gören Türk, Ankara'da özel bir hastanede kalp kapakçığı ameliyatı olurken hayata gözlerini yumdu. Raif Türk'ün naaşının bugün ikindi namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceğinin beklendiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak Madencilik ve Enerji Eylem Planı'nı Açıklayan Ali Babacan: 'Beştepe'nin En Çok İstismar Ettiği Konu Enerji' Madencilik ve Enerji Eylem Planı'nı Açıklayan Ali Babacan: 'Beştepe'nin En Çok İstismar Ettiği Konu Enerji' Peynir üretecek Diyarbakırlı kadınlara malzeme desteği Peynir üretecek Diyarbakırlı kadınlara malzeme desteği

Madencilik, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever iş adamı Raif Türk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:57 Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 13:47:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hayırsever iş adamı Raif Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement