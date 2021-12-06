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Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı - Son Dakika

Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı

06.12.2021 10:40
Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda adı yaşatılan merhum hayırsever işadamı Abdi Sütcü, ölümünün 29'uncu yılında, üniversite yönetimi, öğrenciler ve ailesinin katıldığı bir etkinlikle anıldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda adı yaşatılan merhum hayırsever işadamı Abdi Sütcü, ölümünün 29'uncu yılında, üniversite yönetimi, öğrenciler ve ailesinin katıldığı bir etkinlikle anıldı.

Abdi Sütcü'nün ölümünün 29. yıldönümünde, Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen anma töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, ÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, MYO Müdürü Prof. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, eşi, çocukları, kardeşleri ve diğer aile bireyleriyle öğrenciler katıldı.

Memleketi Kayseri'den Adana'ya geldikten sonra çuval ticareti yaparak, bugün dört kıtaya ihracat yapan dev bir şirketin temellerini atan, ticaret ahlakı ve yardımsever kişiliğiyle gönüllerde iz bırakan, 1992 yılında ise 51 yaşında vefat eden Abdi Sütcü'nün hayatından kesitlerin sunulduğu barkovizyon gösterimiyle başlayan program, Abdioğulları şirketlerini tanıtım filmiyle devam etti.

"İçinde yetiştiğimiz toplumun sorunlarına duyarlı olmak gerçek vatanseverliktir"

Abdi Sütcü'nün kısa ömrüne sığdırdığı çalışmalarının anlatılmasının ardından açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2017 yılından bu yana öğrenci merkezli eğitim vermesine imkan sağlayan, son teknolojiyle donatılmış yeni hizmet binasının Üniversite, Adana ve Ülkemize kazandırılmasında önemli destekleri olan Bekir Sütcü ve ailesine teşekkür etti.

Prof. Dr. Tuncel konuşmasına şöyle devam etti;

"Sayın Abdi Sütcü'yü bugün göremesek de ismiyle yaşayan bu eserde görüyoruz, buradan yetişen yüzlerce öğrencinin memlekete hizmetinde, meslek sahibi olmasında görüyoruz. Hiçbirimiz aynı yerde, zamanda, biçimde kalmıyoruz, yaş alıyoruz, gelişiyoruz toplumda daha etkin hale geliyoruz. Bu yaşam sürecinde üzerimize düşen en önemli görev ise, içinde yetiştiğimiz toplumun sorunlarına duyarlı olmak ve bu sorunlara yönelik çözümleri yüksek bir ruhla, gücümüzün yettiğince hayata geçirmektir. Gerçek vatanseverlik de budur. Bu motivasyonla hareket eden Sütçü ailesi babalarına karşı duydukları özlem ve saygıyı yaşatmak amacıyla Merhum Abdi Sütçü anısına Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hizmet binasını Üniversitemize kazandırmışlardır."

"Öğrencilerimiz, sizlerden ilham alarak hayırseverlik yarışını sürdürecek"

"Merhum Abdi beyin hayatının özellikle yenilikçi, çalışkan bir lider ve işadamı olarak, gençlerin ilham alması gereken bir başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. Bu değerli vasfını birbirinden değerli evlatlarına da aktarmıştır. Onlarda Türkiye'nin en önemli sorununun eğitim olduğu, ülkenin kalkınma ve demokrasi anlayışının ancak iyi eğitilmiş insan gücüyle elde edilebileceği inancıyla çağdaş ve gelişen bir Türkiye için eğitime, üniversitemize destek olmuşlardır. Her zaman babalarının yokluğundan dolayı duydukları hüznü gönüllerindeki bu büyük gururla birleştirebilirler. Sizlerin eğitime kazandırdığınız bu okulda yetişen öğrenciler, siz hayırseverlerimizden ilham alarak hayırseverlik yarışını sürdürecek ve Ülkemize faydalı bireyler olarak yetişeceklerdir. En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır, yapmış olduğunuz bu yatırım için üniversitemiz adına ve buradan yetişen, daha güzel bir geleceğe hazırlanan gençler adına teşekkür ediyor, Merhum Abdi Sütcü'yü rahmetle saygıyla anıyorum."

"Gençlere ne faydamız olursa bizim için mutluluk budur"

Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu ve AOSB Başkanı ve aynı zamanda, OSBÜK Başkan Yardımcısı olan Bekir Sütcü ise konuşmasında, merhum babasının adının bu güzide kurumda yaşatılıyor olmasından duydukları gururu dile getirdi.

"Başta üniversite rektörümüze ve hocalarımıza, böyle bir eserin katkılarımızla oluşmasında bize gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum" diyen Bekir Sütcü, babasının bazı sözlerinin kendileri için hayat felsefesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Rahmetli babam, 'Yaşadığınız memlekette mutlaka sizin de farkında olmadığınız sorumluluklarınız vardır. Ne yaparsanız devlete yapın, hayır yapın' derdi. Bu nedenle benim ve kardeşlerimin en büyük özlemi merhum babamızın adını yaşatmaktı. Bizde memleketimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle gençlere ne faydamız olursa bizim için mutluluk budur. Kısa ömrüne sığdırdığı başarılı çalışmaları ve ondan öğrendiklerimiz bizim geleceğimize ışık tutmuştur."

"O rabbimin yarattığı insan gibi insandı"

Törende, Abdi Sütcü'nün yakın arkadaşlarından iş insanı İsmail Parlak ise Abdi Sütcü'nün ticaret ahlakı ve yardımsever kişiliğinden söz ederek, "Babam derdi ki; oğlum onların kumaşı sağlam. Abdi Sütcü'yü anlatmak için onu tanımak gerekir. Ben öyle bir insanı tanıdığım ve arkadaşım olduğu için çok gururluyum. Onun en büyük özelliği ise Rabbimin yarattığı insan gibi insan olmasıydı. Böyle bir babanın evlatları olarak arkadaşımın ismini böylesine güzide bir kurumda yaşattıkları için Sütcü kardeşlerin gözlerinden öpüyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Eğitmen Ece Üvey "Duygusal Dayanıklılık" konulu sunum yaptı. Oldukça interaktif ortamda geçen sunumunda, davetlilere duygusal dayanıklılığı örnek isimler ve olaylarla anlatan Ece Üvey, sunumunun ardından dakikalarca alkışlandı. Abdi Sütcü anma etkinliği, konuklara ve tüm öğrencilere öğle yemeği ikramıyla sona erdi. - ADANA

Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı
Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı
Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı
Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı

Çukurova Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever işadamı Abdi Sütcü anıldı - Son Dakika


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