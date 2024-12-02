Hayırseverlerden 450 Çocuğa Unutulmaz Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hayırseverlerden 450 Çocuğa Unutulmaz Gün

Geniş Video İzle

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte hayırseverler, 450 çocuğa kışlık bot, mont ve oyuncak dağıtarak unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynadı ve aileleriyle birlikte eğlencenin tadını çıkardı.

02.12.2024 21:27  Güncelleme: 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El ele veren hayırseverler 450 çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı

12 yaşındaki serebral palsi hastası Elif Şen:

"Allah onlardan razı olsun, beni çok mutlu ettiler."

3 engelli çocuk babası Kamil Kalkmaz:

"Herhalde çocukları güldürmeyi kendilerine bir meslek edinmişler"

Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri Başkanı Mesut Çavındar:

"Çocuklar mutlu olduklarında biz de mutlu oluyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de anlamlı bir etkinlik düzenleyen hayırseverler, müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyunların ardından 450 çocuğa kışlık bot, mont ve oyuncak dağıttı.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek, Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri ve Yıldız Tozu Yardımlaşma Grubu bu defa yüzlerce çocuğun kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi. Yoksul durumda olan ailelerin çocukları ile engelli bireylere destek olmayı amaçlayan hayırseverler, Odunpazarı Belediyesi ile gönüllülerin katkılarıyla günler süren hazırlığın ardından anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Odunpazarı Belediyesi Alaaddin Cafe'de gerçekleştirildi. Müzikler eşliğinde oynanan oyunlarla etkinliğe katılım gösteren 450 çocuk ve aileleri, gün boyunca gönüllerince eğlendi. Renkli anların yaşandığı eğlencenin ardından hayırseverler tarafından çocuklara kışlık bot, mont ve oyuncak dağıtıldı. Ayrıca ailelere de hayırseverlerin kendi aralarında topladıkları ikinci el montlar hediye edildi. Çocukların mutluluklarının yüzlerinden okunduğu etkinlikle ilgili memnuniyetlerini ifade eden aileler, kendilerine yardımcı olan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

"Allah onlardan razı olsun, beni çok mutlu ettiler."

Etkinlikle ilgili düşüncelerini belirten 12 yaşındaki serebral palsi hastası Elif Şen, "Etkinlik çok güzel, çok beğendim. Palyaçoyla beraber fotoğraf çekindik, dans ettik. Burada oyuncak, giyim eşyaları ve mısır dağıtıyorlar. Ben de oyuncak, bot ve mont alacağım. Onları çok seviyorum. Allah onlardan razı olsun, beni çok mutlu ettiler. Bu tarz etkinliklerin devamını istiyorum" dedi.

"Herhalde çocukları güldürmeyi kendilerine bir meslek edinmişler"

3 engelli çocuk babası Kamil Kalkmaz, "Etkinliklerde birçok yardımlar yapılıyor. Bot ve ayakkabı gibi diğer eşyalarla her türlü yardım sağlanıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Herhalde çocukları güldürmeyi kendilerine bir meslek edinmişler. Yaptıkları en güzel şey. Biliyorsunuz, bazı şeylere yetişemiyoruz. Bu konuda bizlere katkıları oluyor. Mesela benim 3 engelli çocuğum var, onlara yetişemiyorum. Yiyecek, giyecek ve yakacak gibi her türlü şeyde bize yardımları var. Hep birlikte tüm engelleri aşıyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Çocuklar mutlu olduklarında biz de mutlu oluyoruz"

Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri Başkanı Mesut Çavındar ise, şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 350 çocuğumuzun kışlık botunu sağladık. İlmek İlmek Bin Minik Yürek ve 4-5 grupla beraber böyle bir etkinliğe imza atmaya çalıştık. Bu etkinlikte çocuklarımızın kışlık botlarının yanı sıra montlarını, oyuncaklarını ve ikramlarını tedarik ettik. Güzel bir gün geçirmek adına bu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızla beraber oynuyoruz. Onlar eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Aylık olarak sürekli takip ettiğimiz yaklaşık 20 engelli bireyimiz de etkinliğimize katılım sağladı. Rutin olarak her türlü ihtiyaçlarını tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu tedarikleri ve bize gelen emanetleri buralara harcıyoruz. Çocuklar mutlu olduklarında biz de mutlu oluyoruz."

Hayırseverlerden 450 Çocuğa Unutulmaz Gün
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Engelliler, Eskişehir, Yerel, Yaşam, Çocuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırseverlerden 450 Çocuğa Unutulmaz Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 22:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: Hayırseverlerden 450 Çocuğa Unutulmaz Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.