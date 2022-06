Hayırseverlerin yaptırdığı Şehit Halil İbrahim Aygül kütüphanesi hizmete açıldı

BURSA - İnegöl'de hayırseverler tarafından İsaören İlk ve Ortaokulunda yaptırılan Şehit Halil İbrahim Aygül kütüphanesi hizmete açıldı.

Açılışta hayırseverler adına konuşan Yakup Diricanlı, "2018 yılında Afrin'de şehit olan İnegöllü Halil İbrahim kardeşimizin adını yaşatmak için hayırseverlerimizin desteğiyle İsaören Mahallesindeki okulumuzda çocuklarımızın bilgi noktasında donanımını sağlamak hedefiyle kütüphanemizi hizmete açtık. Seçtiğimiz okulumuzda bulunan boş alanı kütüphaneye çevirdik. Kısa süre içerisinde hayırseverlerimizin desteğiyle kütüphanemizi oluşturduk. Dileriz ki burada eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin vatanına milletine yararlı bireyler olarak yetişmesidir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize ise huzurlu, sıhhatli uzun ömürler dileriz" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Şehidimizin adını burada yaşatacağız. Ayrıca, çocuklarımızı ve gençlerimizi daha kolay erişebilir ve ulaşılabilir şekilde kitapla buluşturacağız. Biz bunu çok önemsiyoruz her okuyan yeni bir dünya ile tanışan öğrencimizin geleceğinin daha da parlak ve aydınlık olacağına inanıyorum. İnegöl'ümüzde kitap üzerine okuma üzerine birçok farklı projeyi birlikte yönetiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu, belediyemizin desteklemiş olduğu 'Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de Okullarımızın Kütüphanesiz Kalmasın' sloganıyla başlatmış olduğumuz kampanyamızda okullarımızda 110 bin olan kitaplarımızı 365 binlere çıkardık. Hedefimiz bu rakamları daha da yukarıya çıkarmak. Bugün yine burada memleket adına ve ülkemiz adına dertlenen hayırsever kardeşlerimizin imkanlarıyla bir araya gelerek burada oluşturmuş oldukları okul kütüphanemizi birlikte açtık. Hep söylediğimiz gibi açılan her kütüphane, kapanan bir hapishane demektir. Okunan her kitap bir kötülüğü ve bir olumsuzluğun yok olması demek. O yüzden bir geleceği inşa edecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerini ve çağın getirdiği donanımlara göre eğitmek ve onları yetiştirmek hedefiyle hareket ediyoruz. Burada destek veren ve katkı sağlayan hayırseverlerimize, öğrencilerimizin velilerine ve okul idaresinden olan öğretmenlerimize kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehidin kardeşi Muammer Aygül de, "İsaören Mahallesinde bulunan okulumuzda Halil İbrahim Aygül adına kütüphane açılması bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkese ve açılışa katılanlara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kütüphanenin açılış kurdelesi öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.