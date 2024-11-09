Hendek'te Tarım Fuarı ve KADES Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hendek'te Tarım Fuarı ve KADES Tanıtımı

Hendek\'te Tarım Fuarı ve KADES Tanıtımı

Sakarya'da tarım fuarında kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik güvenliği tanıtıldı.

09.11.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6'ncısı gerçekleştirilen Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nda Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde KADES uygulamasının tanıtımı yaparak diğer yandan da trafik kazalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Her yıl binlerce ziyaretçisine kapılarını açan Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın bu yıl 6'ncısı gerçekleştiriliyor. Fuarda bu kez firmaların yanı sıra Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de yer aldı. Fuar alanında trafik timleri tarafından katılımcılara trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde KADES uygulamasının tanıtımını yaptı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, sakarya, 3-sayfa, Hendek, trafik, Yerel, Yaşam, KADES, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hendek'te Tarım Fuarı ve KADES Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda ’2028’i işaret etti, birilerini tehdit etti İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
17:15 Wanda Nara, bu kez Icardi’nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
22:46 Elon Musk, Trump ile Zelenskiy’nin görüşmesine katıldı Elon Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 19:15:57. #1.12#
SON DAKİKA: Hendek'te Tarım Fuarı ve KADES Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.