Heva Kale: Kadın Davulcu İzmir\'de Adından Söz Ettiriyor

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Heva Kale, küçük yaşlardan itibaren Ukraynalı müzik öğretmeni annesinin yönlendirmesiyle çeşitli müzik enstrümanları çaldı, ardından bateriye merak sardı. Tutkusunun peşinden giderek Gaziantep'ten İzmir'e gelen Heva, genellikle erkeklerin tercih ettiği enstrüman olan davulda adından söz ettiriyor.

Gaziantep'te doğup büyüyen Heva Kale, Ukraynalı müzik öğretmeni annesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta sanatla tanıştı. Piyanoya başladıktan sonra çello ve saksafon çalan, ardından lisede bateriye merak saran Kale, 2021 yılında kadın davulculara uluslararası anlamda destek olmayı amaçlayan Hit Like A Girl yarışmasının 18 yaş üstü kategorisinde üçüncü oldu. Aynı yıl, Ukrayna- Kanada iş birliğinde düzenlenen Toronto-Ukrayna Yarışmasının finalinde bateri dalında birincilik kazandı. Heva, hayalinin peşinden giderek, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü tam burslu kazanıp İzmir'e caz davul eğitimi almaya geldi. Heva, mezun olduktan sonra yurtdışında eğitimini tamamlayıp, uluslararası başarı kazanmak istiyor.

Genellikle erkeklerin çalmayı tercih ettiği bir enstrüman olan bateride kendini daha fazla geliştirmek istediğini söyleyen Kale, "Kız çocukları piyanoya, erkek çocukları ise davula başlatılır genelde. Ben piyano, abim ise davul çalıyordu. Sonra piyano çok hoşuma gitmemeye başladı. Çello ve saksafon öğrendim. Lisedeyken annemin okulundaki bateri öğretmeninden ders almaya başladım. Bu enstrümanlar arasında en çok davul ilgimi çekmişti ve tüm zamanımı ona ayırdım. Davulun, tutkum haline geldiğini fark ettiğimde, üniversitede müzik okumaya karar verdim. Evde annem ve abimle blues çalardık, şimdi de okulda caz çalıyorum. Tanıştığım müzisyenlerle konuşurken, genelde kadın olduğum için 'Caz vokal mi çalıyorsun?' gibi sorular soruyorlar. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Davul çaldığımı söylediğimde şaşırıyorlar. İnsanlara farklı bir bakış açısı kazandırmayı seviyorum. Kadınları hep klasik müziğe yakıştırıyorlar. İstanbul ve Ankara'daki barlarda müzik dinlemeye gittiğimde bateride hep erkeklerin olduğunu görüyorum. Kadın davulcu sayısı son dönemde artmaya başladı; ama bence daha çok olmalı. İnsanlara ilham vermeyi seviyorum. Başta Timuçin Şahin olmak üzere üniversitedeki hocalarım da bana birçok şey katıyor. Tamamen caz müziğe yönelip yurtdışında eğitimime devam etmek ve orada bu mesleği yapmak istiyorum" dedi.

Heva'ya caz davul dersi veren, caz gitaristi ve bestecisi Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Timuçin Şahin ise "Heva, çok yetenekli; ayrıca caz müziğe karşı doğuştan gelen bir hissiyatı var. Bu herkeste olan bir şey değil. Türkiye'de doğup büyüyen bizlerde genelde Türk müziğine ya da halk müziğine karşı yetenekler olurken, Heva'nın Afro-Amerikan müzikal ifade biçimlerine karşı özel bir yeteneği var. Müziği hayatının ön planına koydu hep. Davul maskülen bir enstrüman olarak gözükse bile, feminen dokunuş da son 20 sene içinde caz müzikte yer bulmaya başladı. Öğrencilerimle projeler yapmak istiyorum. Türkiye için Yaşar Üniversitesindeki caz eğitiminin çok büyük bir potansiyeli var" diye konuştu. - İZMİR