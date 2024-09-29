Heybeliada Sanatoryumu 100 Yılda Harabe Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Heybeliada Sanatoryumu 100 Yılda Harabe Oldu

Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu, 100 yıl sonra harabe.

29.09.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ün emriyle 1924 yılında Heybeliada'nın güneyinde kurulan Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu, 100 yıl sonra harabeye döndü. Ne yapılacağı belirsiz olan hastanenin havadan çekilen görüntülerde çatısının yıkıldığı ve büyük hasara uğradığı görüldü.

İstanbul'da şehir merkezinden uzak ve temiz bir havaya sahip olan Heybeliada üzerinde kurulan sanatoryum yıllardır atıl bir durumda. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve edebiyatçı yazar Rıfat Ilgaz gibi ünlü isimlerin de tedavi gördüğü Heybeliada Sanatoryumu'na 1980 darbesi döneminde devlet tarafından bütçe desteği kesildi. Hastane en büyük darbeyi o yıllarda aldı. 1999 yılına kadar kısıtlı bütçe ile yapılan bakımlarla ayakta tutulmaya çalışılan hastanede 17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasarlar meydana geldi. Hastanenin bir kısmının çatısı o yıl tamamen yıkıldı. 1 Ağustos 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın verdiği onayla Heybeliada Sanatoryumu'nun kadro ve tıbbi donanımıyla Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmesine karar verildi.

Araştırmacı Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Sanatoryum, uzun dönem hastalıkların tedavileri için kullanılan hastaneye deniyor. Ülkemizde ilk sanatoryumun açılışı Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924 yılında yapılıyor. Verem hastalıklarının tedavisine başlanıyor. Uzun dönem verem hastalıkları tedavi ediliyor. İlk kurulduğunda 16 yatak kapasitesine sahipti, daha sonra 1940'lı yıllarda hastane genişletiliyor. Ek binalar yapılıyor ve daha büyüyor. 1980'li yıllarda ise hastaneye darbeden sonra devlet desteği kesiliyor. 1980'li yıllara kadar Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen bir hastanedir. Darbe olması ile hastaneye verilen destek kesiliyor. Bu süreçten sonra hastane kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. 1999 depreminde hastane ağır hasar alıyor. Bazı bankaların yardımı ile tekrar toparlanmaya çalışıyor. 2005 yılında ise hastanenin ihtiyaçları karşılanamayacak bir seviyeye geliyor" dedi.

"Bu yıl hastanenin kuruluşunun 100. yılı"

Hastane adalarda olduğu için çok fazla hasta gelemediğinin altını çizen Yavaşçay, "Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından hastane kapatılıyor. 2009 yılında ise ufak çaplı bir yangın oluyor. Ada itfaiyesi tarafından söndürülüyor. Bu hastanede verem başta olmak üzere göğüs hastalıkları tedavi ediliyordu. Sonraki yıllarda başka hastalıklar tedavi edilse bile başlangıcı verem ve göğüs hastalıklarıydı. Hastanenin adalara yapılmasının nedeni İstanbul'dan uzak, havası temiz, Heybelida'nın güney kısmında Çam Limanı mevkiinde bulunuyor. Bu yer havanın çok temiz olduğu bir bölgedir. Bu nedenle hastanenin bu bölgeye yapılması tercih edildi. Bu yıl hastanenin kuruluşunun 100. yılı. Bu nedenle orasının bir müzeye dönüştürülmesi gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Heybeliada, Edebiyat, istanbul, Hastane, Türkiye, Sağlık, Kültür, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Heybeliada Sanatoryumu 100 Yılda Harabe Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Heybeliada Sanatoryumu 100 Yılda Harabe Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement