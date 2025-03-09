Heyelan, kalp hastasını 4 saatte kurtardı

Batman'da kalp hastası olan vatandaş, 4 saatlik çalışmanı sonunda hastaneye ulaştırıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde sağlık ve özel idare ekipleri, heyelan nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya 4 saatlik çalışmanın sonunda ulaştı.

İlçeye bağlı Çakırpınar köyü Vartenüs mezarsında sahur vakti vakti rahatsızlanan 52 yaşındaki kalp hastasının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zorlu doğa koşullarıyla karşılaştı. Ekipler, karların erimesi sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.

Olayın bildirilmesi üzerine Batman İl Özel İdaresi, merkeze bağlı greyder operatörünü acil olarak bölgeye sevk etti. Ekiplerin 4 saat süren çalışmaları sonucunda yol açılarak ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Hasta, daha yolun açılmasıyla Sason Devlet Hastanesine ulaştırıldı.