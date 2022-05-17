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Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli finalde yarışacak - Son Dakika
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Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli finalde yarışacak

17.05.2022 09:12
Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli finalde yarışacak

"Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda Kültürel Miras ve Korumacılık kategorisinde finale yükseldi.

"Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda Kültürel Miras ve Korumacılık kategorisinde finale yükseldi.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması"nın ön jüri üyeleri, 3 dalda finale kalan filmleri belirledi. Kastamonu'da çekilen "Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli de finale kalan filmler arasında yer aldı.

"A Musical Tale Of Migration" filmi ile yönetmen Neslihan Semerci, "Black&White: Stor&Color Istanbul's Iconıc Galata Bridge" belgeseliyle yönetmenler Pınar Kılıç ve Gökay Gökulu, "Heyamola" filmiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç, "Göbeklitepe Sakinleri" ile yönetmen Sedat Benek, "Gölgenin Seyri" ile yönetmen Müjgan Yıldırım, "I Gazed At The City Through Films" ile Sevcan Aytaç Sönmez ve "Kardan Mürekkeb" filmiyle yönetmen Nurtaç Emirer, Kültürel Miras ve Korumacılık kategorisinin finalistleri oldu. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek filmlere ödülleri, törenle verilecek.

"Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli yönetmeni Yılmaz Kıvanç İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Heyamola belgeseli festival yolculuğuna devam ediyor. Anadolu'da ve yurt dışında festivallerde seyirci ile buluşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en köklü belgesel festivali Altın Safran Film Festivalinde olmak benim için büyük onur. Ayrıca 101. yılımızda denk gelen haftada böylesine bir festivalde gösterimde olmak başka bir güzellik taşıyor. Başta tüm İnebolu ve Seydiler halkı olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Heyemola-Çılgın İnebolulular belgeseli finalde yarışacak
Heyemola-Çılgın İnebolulular belgeseli finalde yarışacak
Heyemola-Çılgın İnebolulular belgeseli finalde yarışacak
Heyemola-Çılgın İnebolulular belgeseli finalde yarışacak

YORUMLAR
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Kastamonu, Belgesel, Altın, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Heyemola-Çılgın İnebolulular' belgeseli finalde yarışacak - Son Dakika


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