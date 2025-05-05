Hıdırellez Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Kütahya Hisar Kalesi'nde Hıdırellez Şenliği, Balkan kökenli katılımcılarla coşku dolu anlar yaşandı.

05.05.2025 23:25
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Kütahya Hisar Kalesi'nde Hıdırellez Şenliği coşkusu

KÜTAHYA - Kütahya Üsküp Türkleri Dayanışma Derneği tarafından Hisar Kalesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği, büyük ilgi gördü. Yüzlerce Kosovalı ve Balkan kökenli katılımcı, Rumelili sanatçı Yakup'un şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Sanatçı Yakup, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Kütahya ve Eskişehir çevresi, Balkan göçmenlerinin yıllardan beri yaşamış olduğu bir bölge. Gerçekten burada çok yoğunuz. Bu etkinlik üçüncü etkinliğimiz, ben ikinci defa katılıyorum. Her seferinde daha kalabalık, daha eğlenceli, daha profesyonel ve daha güzel oluyor. Baharın gelişini böyle kutluyor, kültürümüzü ve ananelerimizi yaşatıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İstanbul'dan talep doğrultusunda geldik. Kütahya ve Eskişehir'deki Balkan insanlarının yeri bizler için çok ayrı. Allah bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah nice senelere, nice programlara" dedi.

Türkiye Gazetesi Kütahya Temsilcisi Münevver İslam ise, "Kosovalı olarak öncelikle bütün Kosovalılarla gurur duyuyorum. Kosovalılar Derneği böyle bir hizmetle, böyle bir etkinlik düzenlemiş. Biz de katıldık, yoğun bir katılım var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlarda bulunmak benim için onur verici" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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