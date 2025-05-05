Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Bilecik'te Hıdırellez Şenlikleri, birlik ve beraberlik duygusuyla kutlandı, yöresel oyunlar sergilendi.

05.05.2025 12:39
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Hüyük Köyü ile Osmaneli'nin Medetli ve Borcak köylerinde geleneksel Hıdırellez Şenlikleri büyük bir coşkuyla başladı.

Asırlardır süregelen bu kutlama, bölge halkını bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Etkinliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlik alanında bolluk ve bereket dileğiyle dağıtılan geleneksel şifalı pilav, yoğun ilgi gördü.

Hıdırellez, doğanın uyanışını simgeleyen köklü bir gelenek olarak her yıl geniş katılımla kutlanırken, Bilecik'te düzenlenen etkinliklerde yerel kültür, dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

Kutlamalar kapsamında yöresel oyunlar, halk dansları ve çeşitli ritüellerle baharın gelişinin coşkusu yaşandı. Vatandaşlar, dileklerini tutarak doğaya ve berekete olan inançlarını sürdürdü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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