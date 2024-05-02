Hindistan İstanbul Başkonsolosu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hindistan İstanbul Başkonsolosu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı Ziyaret Etti

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras\'ı Ziyaret Etti

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek Muğla'nın tanıtım stratejisinin uluslararası alanda güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.

02.05.2024 16:34  Güncelleme: 16:43
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a 31 Mart yerel seçimlerinden sonra tebrik ziyaretleri devam ediyor. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek yeni süreçte Muğla'nın tanıtım stratejisinin yerel ve ulusal zeminden çok uluslararası zemine yayılması gerektiği, bu kapsamda bir tanıtım stratejisi değişikliğine gidilerek Muğla'nın bilinirliğinin artırılması için çalışmaların yapılacağı konuşuldu.

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito; "İki ülke arasında ortaklaşa birçok projeyi hayata geçirebiliriz."

Hindistan Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyarette iki ülke arasında ilişkilerin daha da gelişmesi için ortaklaşa kültür ve turizm tur operatörleri, sanayi girişimcilerinin daveti, akıllı şehirler, alt yapı ve üst yapı projeleri, çözüm önerileri ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Ahmet Aras; "Türkiye Hindistan aile bağları olarak da ortak noktası olan toplumlar"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta ziyarette temiz suya verilen önem, deniz suyunun arıtılması ve kullanım suyu haline gelebilmesi için yapılabilecekler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Hindistan'da bulunan üniversiteler arasında öğrenci değişim programları, 21 Haziran 2024 tarihinde Muğla- Bodrum ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Dünya Yoga Günü" etkinlikleri, Hindistan ile ortaklaşa gastronomi turizmi kapsamında Muğla'da ortaklaşa etkinlik başlıklarını başkonsolosla konuştu. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito ile Türkiye ve Hindistan'ın aile kapsamında ortak özelliklerinin bulunduğunu, bu konuda da birlikte çalışmalar yürütülebileceğini söyledi ve başkonsolosa ziyaretleri için teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hindistan İstanbul Başkonsolosu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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