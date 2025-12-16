Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
16.12.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon bilim insanları, ABD'nin Hiroşima kentine gerçekleştirdiği atom bombası saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan bir kişinin kimliğini DNA testiyle tespit etti. 80 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçen gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığı oldu.

Japonya'daki bilim insanları, ABD'nin gerçekleştirdiği atom bombası saldırılarında ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi konusunda çığır açacak bir başarıya imza attı. Bir atom bombası kurbanının kimliği ilk kez DNA incelemesi ile doğrulandı.

80 YIL SONRA BİR İLK

Hiroşima Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre süreç, Hiroşima saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan Hatsue Kajiyama'nın akrabalarının şüphesi üzerine başladı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen bazı kül ve saç örneklerinin "Michiko Kajiyama" adına kaydedildiğini fark eden aile üyeleri, bunun bir yanlışlık olabileceğini ve örneklerin Hatsue Kajiyama'ya ait olabileceğini öne sürdü.

Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Kanagawa Diş Üniversitesi'nden uzmanlar, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen kül ve saç örnekleri üzerinde inceleme başlattı. Kajiyama'nın hayatta olan 91 yaşındaki kız kardeşinin DNA'sını kül ve saç örnekleri ile karşılaştıran uzmanlar, kalıntıların Hatsue Kajiyama'ya ait olduğunu doğruladı.

KİMLİK TESPİTİNDE YENİ UMUT IŞIĞI

Hatsue Kajiyama'nın ailesinin yaşadığı belirsizliği sona erdiren gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığına yol açtı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda kimliği belirlenemeyen yaklaşık 70 bin kişiye ait kalıntının muhafaza edildiğini hatırlatan uzmanlar, ilerleyen süreçte hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi üzerine bu kalıntılar üzerinden kimlik tespiti yapılabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Adli Tıp, Japonya, Bilim, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı Kastamonu'da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’a son veda Gözyaşları sel oldu Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a son veda! Gözyaşları sel oldu
Antakya Künefesi, Dünyanın En İyi Tatlısı Seçildi Antakya Künefesi, Dünyanın En İyi Tatlısı Seçildi
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
Yüsra Geyik, düğünde döktürdü Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı Yüsra Geyik, düğünde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Asena Keskinci’nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

11:52
Gözünün yaşına bakmadılar David Jurasek’e soğuk duş
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş
11:38
Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
11:37
“Süper Vali“nin oğlunun odasında büyük skandal Kontrol sırasında bulundu
"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
11:27
Altında hiç görülmemiş olay Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
11:07
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı 3’ü birden aynı listede yer aldı
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı
10:31
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili “kitle imha silahı“ ilan etti
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili "kitle imha silahı" ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 12:01:02. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.