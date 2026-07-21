TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Eskişehir'imiz Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Eskişehir'imiz Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Eskişehir\'imiz Paris\'le, Londra\'yla, Berlin\'le yarışır halde"
21.07.2026 17:52  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'in ticaret, sanayi, eğitim, turizm ve yüksek teknoloji alanlarında öne çıktığını, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca Togg'un Avrupa pazarına ihracata hazırlandığını ve Eskişehir'in sanayi üretiminde lider iller arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde olan Eskişehir'in Türkiye'nin en yaşanabilir ve ismi marka olmuş şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Eskişehir dünyanın hatta en güvenli şehirlerinden birisidir. Ticaretin, sanayinin, eğitimin, turizmin, yüksek teknolojinin şehridir. Batı Anadolu'nun da çekim merkezidir" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yeni Hizmet Binası'nın açılış töreni Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün hep birlikte çok hayırlı bir yatırımın açılışına da şahitlik ediyoruz. Eskişehir Ticaret Odamızın modern bir hizmet merkezini şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Malumunuz yeni hizmet binası esasen bir vizyon işidir. Üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi amaç edinen çağdaş bir yönetim anlayışının da eseridir. Şehrin geleceğine yatırım aslında. Eskişehir Ticaret Odamızın verdiği hizmet tam 5 yıldızlı. Peki, dünyada 5 yıldızlı odalar neresi diye baktığınız zaman, Paris, Londra, Berlin. Odaların üyelerine vermiş olduğu hizmet kalitesi de onlarınki de 5 yıldızda. Yani Eskişehir'imiz Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde" dedi.

"Eskişehir Türkiye'nin en yaşanabilir ve ismi marka olmuş şehirlerinden biridir"

Hisarcıklıoğlu, "Eskişehir Türkiye'nin en yaşanabilir ve ismi marka olmuş şehirlerinden biridir. Dünyanın hatta en güvenli şehirlerinden birisidir. Ticaretin, sanayinin, eğitimin, turizmin, yüksek teknolojinin şehridir. Batı Anadolu'nun da çekim merkezidir. Yatıp kalkıp şükretmek lazım Anadolu'da, Eskişehirli olmakla, değil mi? Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Karakurt, ilk milli otomobilimiz Devrim burada üretilmiştir. Biz de sizlerin bu mirasını daha ileriye taşıdık. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u sizlerle beraber ürettik. Son iki senedir yurt içinde piyasa lideri olarak Togg, bu seneden itibaren yurt dışına açılarak dünyanın, özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin satıldığı Avrupa pazarına ilk ihracatımızı da gerçekleştirecek. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'yle, 19 AR-GE merkeziyle, ileri teknoloji ürünlerin üretildiği dünya markasına dönüştü. Eskişehir; Ankara, İstanbul, Antalya karayolu aksının tam kesişim noktasındadır. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının merkezindedir. Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi 540 bin metrekare alan üzerinde yıllık 1,4 milyon ton taşıma kapasitesine sahiptir. Bir de altyapı çalışması devam eden 3 tane OSB'miz var. Eskişehir OSB, 32 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin tek parseldeki en büyük 2. OSB'sidir" şeklinde konuştu.

"Eskişehir, ülkemizde üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 54'ünde, en fazla üretim kapasitesine sahip ildir"

Konuşmasının sonunda Hisarcıklıoğlu, "TOBB Sanayi Veritabanına göre; Eskişehir, ülkemizde üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 54'ünde, en fazla üretim kapasitesine sahip ildir, 176'sındaki üretim kapasitesiyle Türkiye'de ilk 3'tedir. Bu şehrin farkı, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim kabiliyetidir Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayinde Eskişehir'in adı artık teknolojiyle anılıyor. Dünyanın en stratejik madenleri olan bor ve nadir toprak elementlerinde küresel üs Eskişehir'dir. Eskişehir'in en büyük sermayesi; insanı, üniversiteleri ve üretim kültürüdür. Burada, gayet büyük 3 üniversitemiz bulunmaktadır Eskişehir, okuryazarlık oranında, yükseköğretim mezunlarının toplam nüfusa oranında ve kadınların işgücüne katılım oranında Türkiye'nin lider illerinden biridir. Ülke genelinde toplamda 73 bin firmamız 100 milyar lira krediye ulaştı Eskişehir'de de, ekseriyeti TOBB üyesi olan bin 164 firmamız, 1,6 milyar lira nefes kredisi kullandı. Elbette yeterli değil. Bu yüzden de KGF destekli kredi limitlerinin artırılması için görüşmeler yaptık. Kısa süre içinde, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de konuşma yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Yerel Haberler, Eskişehir, Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Berlin, Londra, Paris, Yaşam, Yerel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Eskişehir'imiz Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Şişli’de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu Şişli'de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu
Güney Afrika’da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı Güney Afrika'da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi
Kral Charles’tan çevre dostu camiye ziyaret Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret
Bodrum’da jet skinin alabora olduğu kazada baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı Bodrum'da jet skinin alabora olduğu kazada baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı

18:42
Fenerbahçe, Galatasaray’ın en golcü ismini transfer etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:35
Bodrum’da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
18:15
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’de istifa dalgası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası
18:11
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
17:53
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
17:28
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 19:09:09. #7.13#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Eskişehir'imiz Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.