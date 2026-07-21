TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Eskişehir\'imiz Paris\'le, Londra\'yla, Berlin\'le yarışır halde"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde olan Eskişehir'in Türkiye'nin en yaşanabilir ve ismi marka olmuş şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Eskişehir dünyanın hatta en güvenli şehirlerinden birisidir. Ticaretin, sanayinin, eğitimin, turizmin, yüksek teknolojinin şehridir. Batı Anadolu'nun da çekim merkezidir" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yeni Hizmet Binası'nın açılış töreni Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün hep birlikte çok hayırlı bir yatırımın açılışına da şahitlik ediyoruz. Eskişehir Ticaret Odamızın modern bir hizmet merkezini şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Malumunuz yeni hizmet binası esasen bir vizyon işidir. Üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi amaç edinen çağdaş bir yönetim anlayışının da eseridir. Şehrin geleceğine yatırım aslında. Eskişehir Ticaret Odamızın verdiği hizmet tam 5 yıldızlı. Peki, dünyada 5 yıldızlı odalar neresi diye baktığınız zaman, Paris, Londra, Berlin. Odaların üyelerine vermiş olduğu hizmet kalitesi de onlarınki de 5 yıldızda. Yani Eskişehir'imiz Paris'le, Londra'yla, Berlin'le yarışır halde" dedi.

"Eskişehir Türkiye'nin en yaşanabilir ve ismi marka olmuş şehirlerinden biridir"

Hisarcıklıoğlu, "Eskişehir Türkiye'nin en yaşanabilir ve ismi marka olmuş şehirlerinden biridir. Dünyanın hatta en güvenli şehirlerinden birisidir. Ticaretin, sanayinin, eğitimin, turizmin, yüksek teknolojinin şehridir. Batı Anadolu'nun da çekim merkezidir. Yatıp kalkıp şükretmek lazım Anadolu'da, Eskişehirli olmakla, değil mi? Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Karakurt, ilk milli otomobilimiz Devrim burada üretilmiştir. Biz de sizlerin bu mirasını daha ileriye taşıdık. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u sizlerle beraber ürettik. Son iki senedir yurt içinde piyasa lideri olarak Togg, bu seneden itibaren yurt dışına açılarak dünyanın, özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin satıldığı Avrupa pazarına ilk ihracatımızı da gerçekleştirecek. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'yle, 19 AR-GE merkeziyle, ileri teknoloji ürünlerin üretildiği dünya markasına dönüştü. Eskişehir; Ankara, İstanbul, Antalya karayolu aksının tam kesişim noktasındadır. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının merkezindedir. Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi 540 bin metrekare alan üzerinde yıllık 1,4 milyon ton taşıma kapasitesine sahiptir. Bir de altyapı çalışması devam eden 3 tane OSB'miz var. Eskişehir OSB, 32 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin tek parseldeki en büyük 2. OSB'sidir" şeklinde konuştu.

"Eskişehir, ülkemizde üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 54'ünde, en fazla üretim kapasitesine sahip ildir"

Konuşmasının sonunda Hisarcıklıoğlu, "TOBB Sanayi Veritabanına göre; Eskişehir, ülkemizde üretimi olan 4 bin sanayi ürününün 54'ünde, en fazla üretim kapasitesine sahip ildir, 176'sındaki üretim kapasitesiyle Türkiye'de ilk 3'tedir. Bu şehrin farkı, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim kabiliyetidir Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayinde Eskişehir'in adı artık teknolojiyle anılıyor. Dünyanın en stratejik madenleri olan bor ve nadir toprak elementlerinde küresel üs Eskişehir'dir. Eskişehir'in en büyük sermayesi; insanı, üniversiteleri ve üretim kültürüdür. Burada, gayet büyük 3 üniversitemiz bulunmaktadır Eskişehir, okuryazarlık oranında, yükseköğretim mezunlarının toplam nüfusa oranında ve kadınların işgücüne katılım oranında Türkiye'nin lider illerinden biridir. Ülke genelinde toplamda 73 bin firmamız 100 milyar lira krediye ulaştı Eskişehir'de de, ekseriyeti TOBB üyesi olan bin 164 firmamız, 1,6 milyar lira nefes kredisi kullandı. Elbette yeterli değil. Bu yüzden de KGF destekli kredi limitlerinin artırılması için görüşmeler yaptık. Kısa süre içinde, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de konuşma yaptı. - ESKİŞEHİR