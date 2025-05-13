Hizmet-İş Sendikası'ndan Kütahya Belediyesi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Hizmet-İş Sendikası'ndan Kütahya Belediyesi'ne Tepki Gösterdi

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Kütahya Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında işten çıkarmalara ve sendikal baskılara karşı çıktıklarını belirtti, belediye yönetiminden iş barışını bozan uygulamalara son vermesini talep etti.

13.05.2025 21:22  Güncelleme: 21:26
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Hizmet-İş Sendikası'ndan Kütahya Belediyesi önünde tepki: "İş barışını bozan uygulamalara son verin"

KÜTAHYA - Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Kütahya Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Kütahya Belediyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek, belediyede yaşandığını iddia ettikleri hak ihlalleri, sendikal baskılar ve işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından göreve gelen CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin verdiği sözleri tutmadığını öne sürerek, "Sayın Başkan, noter tasdikli beyannamesinde 'Haklı bir sebep ya da yargı kararı olmadan personelin görevine son verilmeyecek' demişti. Ancak geldiğimiz noktada birçok çalışanımız mobbing ve baskı ile karşı karşıya kalmış, sendika değiştirmeye zorlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"SMS ile işten çıkarıldılar"

Belediye yönetiminin baskılarının sadece sendikal alanda değil, çalışma şartları açısından da sürdüğünü belirten Özdemir, "30 Nisan 2025'te 11 üyemiz, işten çıkarıldıklarını evlerinde cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. Bu durum, çalışanlar arasında büyük bir huzursuzluk ve tedirginliğe yol açmıştır" diye konuştu.

Kütahya Belediyesi'nin borçlarını gerekçe göstererek personelin maaşlarını kestiğini, toplu iş sözleşmesi hükümlerini uygulamadığını ifade eden Özdemir, "Yemek ve servis hizmetleri aksıyor. Çalışanlar faturalarını ödeyemez hale geldi. Emekçiler, belediyenin borçlarının ortağı değildir" diyerek yönetime tepki gösterdi.

Özdemir, "Bu sadece ekonomik hak talebi değil; emeğe saygı ve onur mücadelesidir. Belediye Başkanı'nı verdiği sözleri hatırlamaya ve uygulamaya çağırıyoruz. İş barışını bozan uygulamalardan vazgeçin, çalışanların haklarını ödeyin" çağrısında bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, "Tüm teşkilat yapımızla haksız uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Kütahya Belediyesi şuana kadar 36 kişinin işine son verdi" ifadelerini kullandı.

İşten çıkartılan iki işçi de, haksız olarak işten çıkartıldıklarını dile getirerek Başkan Eyüp Kahveci'nin hatadan dönmesini istediler.

Basın açıklamasına Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş'in yanı sıra Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Uşak'tan gelen şube başkanları, sendika üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizmet-İş Sendikası'ndan Kütahya Belediyesi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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