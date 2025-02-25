Hocalı Katliamı\'nın 33. Yıldönümü Kars\'ta Anıldı

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Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın 33. yıldönümü, Kars'ta düzenlenen bir törenle anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından Haydar Aliyev Eğitim Merkezi'nde düzenlenen anma töreni, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından, katliamda hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve Hocalı Katliamı ile 2. Karabağ Zaferini hatırlatan kısa video gösterileri yapıldı. Törene katılan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Anma etkinliği kapsamında, Hocalı Katliamını anlatan bir fotoğraf sergisi de açıldı. Sergi, katliamın acı gerçeklerini gözler önüne sererken, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fotoğraf sergisi, Hocalı Katliamı'nın hatırlanması ve yaşanan travmanın gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KARS