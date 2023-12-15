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Hokey A Milli Takım kampına en genç seçilen oyuncu Muğla'dan oldu - Son Dakika
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Hokey A Milli Takım kampına en genç seçilen oyuncu Muğla'dan oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Aleyna Çelebi, Hokey A Milli Takım kampına seçilen en genç oyuncu oldu. Çelebi, hokeyde birçok başarı elde etmiş ve A Milli Takım'da forma giymeye hak kazanmıştır.

Hokey A Milli Takım kampına en genç seçilen oyuncu Muğla\'dan oldu
15.12.2023 - 22:09,
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- Hokey A Milli Takım kampına en genç seçilen oyuncu Muğla'dan oldu

MUĞLA - Menteşe Spor Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Sıla Aleyna Çelebi, Hokey A Milli Takım kampına seçilen en genç oyuncu oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Sıla Aleyna Çelebi, 11 yaşında başladığı hokeyde A Milli Takım'ın en genç oyuncusu oldu. Hokeyde birçok şampiyonluk ve Avrupa üçüncülüğü alan Çelebi, A Milli Takım'da en genç oyuncu olarak forma giyecek.

16 yaşındaki Sıla Aleyna, yaptığı açıklamada, "11 yaşında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okulumuzda yapılan tarama sonucunda hokey ile tanıştım. İdmanlara gidip gelerek hokeyi daha çok sevmeye başladım ve devam ettim. İlk maçıma U14 kategorisinde Amasya'ya gittim. Ardından Ege Yıldızları Spor Kulübü U16 takımına seçildim. 12 yaşındayken Türkiye şampiyonluğu başarısını yaşadım. Ardından takımımızda hokey ile daha yakın oldum maçlara çıktıkça adımı duyurmaya başladım. İlk milli takım kampına 14 yaşında alındım ve kamp sürecine başladım. 15 yaşında U16 Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na seçildim. İsviçre Basel'e gittim ve orada uluslararası Avrupa üçüncülüğü elde edip döndük. Benim için çok büyük bir başarıydı ve artık başarılarıma başarı katmayı daha çok istiyordum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Menteşe Spor Lisesi olarak okul sporlarında Türkiye şampiyonu olduk. Çalışmalarımın devamı sonucunda U18 Milli Takımı'na seçildim. O kategoride İngiltere de Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Bu yıl olan Kadınlar Salon Süper Lig sezonunda A Milli Takım kampına en genç oyuncu olarak seçildim. Hala okul takımında ve kulübümde devamlı sporcu olarak oynuyorum. Bana bu desteği sağlayan hocalarım Serkan Şen ve Muharrem Asdemir'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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