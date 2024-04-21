Hollandalı çift: Türkiye\'de karavanla tatil yapmak çok güvenli ve güzel

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Antalya'nın Serik ilçesinde karavanıyla tatil yapan Hollandalı çift, 5 yıl önce evlerini satıp, Türkiye'de karavan satın aldı. Yılın 10 ayını karavanla gezdiklerini ve Türkiye'nin çok güzel ve güvenilir bir ülke olduğunu belirten Johanna Bent ve Erik Roosenboom çifti, "Biz 1 ay önce Yunanistan'a gitmiştik orada pasaportumuz, paramız her şeyimiz çalındı ama 5 yıldır Türkiye'de hiç böyle bir şey yaşamadık" dedi.

Serik'te karavanıyla tatil yapan Hollandalı çift, 5 yıl önce evlerini satıp, Türkiye'de karavan satın aldı. Çift yılın 10 ayını karavanada geçiriyor. Türkiye'de karavancılık sektörünün çok geliştiğini ve çok kaliteli karavanlar üretildiğini söyleyen Erik Roosenboom (61), "Biz her zaman karavanla geziyoruz. Türkiye'de her şey çok güzel. Seviyoruz burayı. 5 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Buradan bir ev aldık ama yılın 10 ayı karavanla tatildeyiz. 5 yıl önce Hollanda'daki evimizi satarak, İstanbul'dan karavan aldık. Biz 1 ay önce Yunanistan'a gittik karavanla. Orası hiç güvenilir değil. Çünkü pasaportumuz, paramız, neyimiz varsa çalındı. Türkiye' de hiç böyle bir şey yaşamadık. Biz Türkiye'ye geldiğimizde çok az karavan vardı. Şimdi herkes karavan hayatını yasamak istiyor. Hatta bazen merak edenler, bizim karavanı görmek istiyor. Türkiye'de çok kaliteli karavanlar yapılıyor hepsi de Türk malı ve çok güzel" şeklinde konuştu. - ANTALYA