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Honaz Sağlıklı Yaşam Merkezi 17 ayda 2024 hastaya ulaştı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde belediye tarafından 17 ay önce kurulan Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, 2024 hastanın imdadına yetişti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, merkezden hizmet alan 2024'üncü hastayı ziyaret ederek sağlıklı bir ömür diledi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde belediye tarafından Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kuruldu. İlçe sakinlerine ücretsiz fizik tedavi ve rehabilitasyon ile diyetisyen danışmanlık hizmetinin verildiği merkez 17 ayda çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin 2024 hastanın imdadına koştu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, merkezden hizmet alan 2024'üncü hasta Murat Ok'u ziyaret ederek sağlıklı bir ömür diledi.

Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi sorumlusu Fizyoterapist Selçuk Koyuncu, merkezden ilçede ikamet eden bedensel engelli, yaşlı, fizik tedavi ihtiyacı olan insanlara yaş sınırı olmadan hizmet verdiklerini söyledi. Koyuncu, "Merkezimizde ilçe sakinlerimize ücretsiz fizik tedavi ve rehabilitasyon, diyetisyen danışmanlık hizmeti veriyoruz. Açıldığımız günden bu yana yoğun bir talep var. Müracaat eden engelli bireylerimize ve hastalarımıza haftanın beş günü dönüşümlü olarak hizmet veriyoruz. Nöroloji, ortopedi ve diyet ile ilgili birçok alanda çalışıyoruz" dedi.

Merkez ücretsiz hizmet veriyor

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise 17 ay önce hizmete başlayan Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde 5 kişilik uzman ekibin görev yaptığını söyledi. İlçede yaşayan engellilerin, yaşlıların ihtiyaçlarına cevap vermek için merkezin kuruluşunu yaptıklarına dikkat çeken Başkan Yüksel Kepenek, "İlçemizde yaşayan engelli kardeşlerimize gerekli desteğin verilmesi halinde engellerin daha kolay aşılacağını biliyoruz. Belediye olarak fizik tedavi ve iyileştirme ile diyetisyen ünitelerimizi engellilerin ve tedaviye ihtiyacı olan her yaştaki vatandaşımızın ücretsiz hizmetine sunduk. Fizyoterapist ve diyetisyenlerden oluşan beş kişilik uzman ekibimiz günün her saati bay ve bayan grupları olarak ayrı günlerde fiziksel engeli olan, ameliyat sonrası fizik tedavi ihtiyacı olan ve çeşitli ortopedik tedavi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Amacımız uzman fizyoterapistlerimizin uyguladığı tedavi yöntemleri ile vatandaşlarımızın iyileşme süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Honaz ilçemizde böyle bir birimi kurmak projelerimiz arasındaydı. Bu önemli hizmeti vatandaşlarımız ile buluşturduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

2024'ncü hastayı ziyaret etti

2024 yılında olmamız nedeniyle merkezden ücretsiz hizmet alan 2024'ncü hasta Murat Ok'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Yüksel Kepenek, şöyle konuştu:

"Merkezimizden hizmet alan 37 yaşındaki Murat Ok, Kaklık Mahallemizde oturuyor. 2012 de trafik kazası geçiren nörolojik hastamız, düzenli olarak gördüğü tedavi sonrası günlük yaşamını sürdürebilecek duruma geldi. Hizmete girdiği günden bu yana ilçe sakinlerimizce de takdir edilen merkezimiz halkımıza hizmet vermeye devam edece. Ücretsiz servislerimiz ile evlerinden alıp tekrar evlerine bırakarak tedavilerini düzenli olarak sağladığımız vatandaşlarımıza hizmet veren Sağlıklı Yaşam Merkezimizde bugün 2024'ncü hastamızı ziyaret ettik. Günün anısına hediyemizi sunduk. Ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Honaz Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz"