Hopa Belediye Başkanı Cihan: "Engellere, Ekonomik ve Siyasal Kıskaca Rağmen Projelerimizi Hayata Geçirmeye Çalışıyoruz"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada bazı projelerin merkezi idare tarafından reddedildiğini belirterek, "Hiçbir mazeret üretmeden çalışıyoruz. 88 vaadimizin 54'ünü tamamladık, 21'i devam ediyor. Engellemelere rağmen Hopa için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Hopa Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda belediyenin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait faaliyet raporu görüşülerek kabul edildi. Belediye Başkanı Utku Cihan, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Merkezi bir veri tabanına geçerek dijital dönüşüm sürecini başlattık. Aynı zamanda kamera sistemleriyle birlikte belediyemizde kapsamlı bir dijital dönüşümü hayata geçirdik. 2 yıl önce, 31 Mart gecesi sadece Hopa'da değil, Türkiye'nin her yerinde halkın iradesi sandığa yansıdı ve uzun zamandır görülmemiş bir tablo ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi, yerelde kazandığı belediyelerdeki başarıyla Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bunu sadece 'biz yaptık' demek için söylemiyorum; sosyal tesislerimiz sayesinde insanlarımız uygun fiyatla kaliteli hizmete erişebiliyor. Aynı zamanda bu tesislerle Hopa'da istihdam da yaratıyoruz. Sosyal hizmet çalışmalarımızı, sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak görüyoruz. Limanda bulunan sosyal tesisimiz de bu projelerden biridir. Özellikle Orta Hopa'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde kullanılmaktadır."

"Zorlu koşullarda hizmet üretmeye çalıştığımızı anlatmak için söylüyorum"

Ancak hiçbir şey bu kadar kolay değil. Göreve geldikten sonra bu alanın belediyeye devredilmesi için yazı yazdık. Daha sonra gelen yanıtta buranın DSİ'ye tahsis edildiği bildirildi. DSİ tarafından araç parkı olarak kullanılmak istenen bu alan için tesisimizin boşaltılması talep edildi. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık ve verdiğimiz mücadele sonucunda tesisimizi korumayı başardık. 31 Mart sonrasında belediyelerin ekonomik ve siyasal olarak bir baskı altına alındığını hep birlikte gördük. Belediyelerimiz, özellikle İller Bankası payları ve bakanlık destekleri açısından ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte sadece belediye başkanları değil, çok sayıda bürokrat ve çalışan da haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandı. Benim de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili devam eden bir yargı sürecim bulunmaktadır. Ancak bunları bir mazeret olarak değil, zorlu koşullarda hizmet üretmeye çalıştığımızı anlatmak için söylüyorum.

"Kadınlar, gençler, çocuklar ve tüm Hopalılar için çalışmaya devam edeceğiz"

Hopa'da 20 yılı aşkın belediyecilik deneyimimizle, hiçbir mazeret üretmeden hizmet etmeye devam ettik ve edeceğiz. Seçim broşürümüzde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnızca bir şeye ihtiyacımız var; o da çalışkan olmaktır' sözünden yola çıkmıştık. Bu anlayışla iki yıldır tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Kadınlar, gençler, çocuklar ve tüm Hopalılar için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde belediyenin organizasyon yapısını yeniden düzenledik. Hopa'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalar başlattık. Bu kapsamda ilk olarak Afet ve Risk Müdürlüğü'nü kurduk. İki yıl içerisinde kentsel dönüşüm planını hayata geçirerek imar planını oluşturduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteklerinden yararlanmak için başvurular yaptık. Çöp toplama aracı ve konteyner talebinde bulunduk; ancak bu yazılarımıza uzun süre yanıt alamadık.

"Çok sayıda söyleşi ve panel gerçekleştirdik"

Hopa'da Kültür Sanat Meclisi'ni kurduk ve bu çalışmaları birlikte yürütme hedefiyle yola çıktık. Festivalimizi düzenledik ve köylere kadar ulaştırdık. Amacımız her şeyi tek başımıza yapmak değil, birlikte üretmekti. Çok sayıda söyleşi ve panel gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. 2025 yılında düzenlediğimiz festivali belediye bütçesinden tek kuruş harcamadan, Hopa'daki iş insanlarının desteğiyle gerçekleştirdik. Bu süreçte hem belediye vatandaşla hem de vatandaş belediyeyle dayanışma içinde oldu.Eğitim alanındaki çalışmalarımız da dikkat çekmektedir. Hopa Akademi'yi kurduk. Şimdi ise beceri temelli bir eğitim merkezini hayata geçiriyoruz. Bu projeyi Mersin Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız protokol kapsamında, belediyeler arası dayanışmayla gerçekleştireceğiz.

"88 vaadin 54'ünü tamamladık, 21'i sürüyor, 13'ü beklemede"

Mevcut otoparkın yetersiz olması nedeniyle yeni projeler geliştirdik; ancak bu taleplerimiz de reddedildi. Kazım Koyuncu'nun eğitim gördüğü okulu müzik okuluna dönüştürmek istedik, bu talebimiz de kabul edilmedi. Kurban pazarı alanının iyileştirilmesi için tahsis talebinde bulunduk, ancak bu da reddedildi. Toplamda 8 projemiz reddedildi, 9 projemiz ise bekletilmektedir. İki yıldır yaşadığımız tablo budur.Buna rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Umut her zaman vardır. Hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 88 vaadimizin 54'ünü tamamladık, 21'i devam ediyor, 13'ü ise çeşitli nedenlerle beklemektedir. Meclisimize katılan herkese, çalışma arkadaşlarımıza, tüm Hopalılara, partimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."