Hopa Belediyesi'nden Buca'ya Dayanışma Desteği

Haber: Uğur İSTANBULLU

ARTVİN – İzmir'in Buca ilçesinde belediyeye ait serada meydana gelen sabotajın ardından Türkiye genelinden destek mesajları gelirken, Artvin'in Hopa ilçesinden anlamlı bir dayanışma hamlesi geldi. Hopa Belediyesi, zarar gören Buca Kent Lokantası için karalahana yemeği ve çay gönderme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Buca Belediyesi'ne ait Söğüt mevkisindeki serada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce su deposuna tuz döküldüğü tespit edilmiş, bu sabotaj sonucu yaklaşık 7,5 ton mahsulün zarar gördüğü açıklanmıştı. Bu mahsuller, kent lokantalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmak üzere yetiştiriliyordu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kötülükler bizi yıldıramayacak" diyerek serayı iki katına çıkaracaklarını duyurdu. Duman'ın çağrısı Türkiye'nin birçok noktasında yankı buldu. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Buca'ya destek verdi. Başkan Cihan, "Sayın Başkanım, sizlere ve Buca halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hopa halkı sizin yanınızda. Kötüler kaybedecek, iyiler ve dayanışma kazanacak!".

Cihan ayrıca, Hopa Kent Lokantası'nda hazırlanacak karalahana yemeği ile birlikte, Hopa üretici kooperatiflerinden temin edilen çayın önümüzdeki hafta Buca'ya gönderileceğini açıkladı. "Toprağı kurutan her tuz tanesinin karşısına biz umut ekeriz. Yanınızdayız, birlikteyiz. Yaşasın halkın sofraları, yaşasın dayanışma!" ifadeleriyle desteğini duyurdu.