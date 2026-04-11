11.04.2026 17:32  Güncelleme: 19:29
Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması, Hopa'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Katılımcılar, işçilerin yaşam hakkını savunmak ve baskılara karşı direniş vurgusu yapmak amacıyla bir araya geldi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması Hopa'da protesto edildi Açıklamada Umutsen adına konuşan Ertuğrul Çelik, "Her gün işçiler hayatını kaybediyor. Soma'da, İliç'te yüzlerce işçi, patronların daha fazla karı uğruna yaşamını yitirdi. Bizler bu düzeni teşhir ediyoruz. Susmuyoruz, bir araya geliyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Biz kazanacağız" dedi.

Hopa'daki Emek ve Demokrasi Güçleri, Aksu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Hopa Parkı'nda başlayan yürüyüşle bir araya geldi. "Başaran Aksu yalnız değildir" ve "Holdingleri üzmeye devam edeceğiz" sloganları eşliğinde Hopa Meydanı'na yürüyen grup, burada yapılan basın açıklamasıyla tutuklamayı protesto etti.

"Tüm siyasi tutuklular için dayanışmayı büyütmekten başka çaremiz yok"

Hopa Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını ilk olarak Halkevleri adına Canan Topaloğlu gerçekleştirdi. Topaloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün yaşananlar, 'iç cephenin tahkimatı' yapılacağı söylemiyle hareket eden AKP iktidarının; yaşam alanlarını savunanlardan belediye başkanlarına, emek hareketinden gençlik ve kadın mücadelesine, çocuklara kadar geniş bir kesime yönelik baskı politikalarının bir parçasıdır. Sistem krizi derinleştikçe ve halkın isyanı büyüdükçe, iktidar kendini koruma altına almak için daha fazla baskı ve gözaltı yöntemine başvurmaktadır. Onlar doğaya, kadına, çocuğa, gençliğe ve emekçilere düşmandır. Başaran için, Esra için ve bugün rehin alınan tüm siyasi tutuklular için dayanışmayı büyütmekten başka çaremiz yok."

"Başaran'ın t

utuklanma gerekçesi, Esra Işık için attığı bir tweettir"

Umutsen adına konuşan Ertuğrul Çelik de şunları kaydetti:

"Bugün burada, hepimizin tanıdığı bir arkadaşımız olan Başaran Aksu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplandık. Tutuklanma gerekçesi, on gün önce Akbelen'de yaşam alanlarına sahip çıkarken tutuklanan Esra Işık için attığı bir tweettir. Esra Işık, tıpkı bizim gibi yaşam alanlarına sahip çıkan bir mücadele arkadaşımızdı. 'Limak Holding yaşam alanlarımıza çökemez, burada biz yaşıyoruz' dedi. Başaran arkadaşımız ise Esra'nın tutuklanmasını protesto ettiği için 'halkı yanıltıcı bilgi yaymak' suçlamasıyla tutuklandı."

"

Birleşiyoruz, bir araya geliyoruz ve direnmeye devam edeceğiz"

Yanlış bilgi dedikleri şey, emekçilerin patronlar tarafından sömürüldüğü bu düzenin teşhir edilmesidir. Biz bir hakikati anlatıyoruz. Her gün işçiler hayatını kaybediyor; ancak bu ölümler ancak çok büyük sayılara ulaştığında kamuoyunun gündemine geliyor. Soma'da, İliç'te yüzlerce işçi, patronların daha fazla kar etmesi uğruna hayatını kaybetti. Başaran arkadaşımız yalnızca Esra için değil; Migros işçilerinin, maden işçilerinin sesini duyurduğu için de hedef alınmıştır. Bizler, bu toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçileriz. Canımızla, emeğimizle, toprağımızla küçük bir azınlığın daha lüks yaşaması için çalıştırılıyoruz. Ancak buna karşı susmuyoruz. Birleşiyoruz, bir araya geliyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Biz kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

