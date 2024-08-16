Hopa\'da Kültür Sanat ve Deniz Festivali düzenlendi

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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Hendek köyünde 20. Kültür Sanat ve Deniz Festivali kapsamında köylerdeki imece kültürünün sürdürülmesi teması ve köy okullarının kapatılmasına dikkat çekmek için şenlik düzenlendi.

20 Kültür Sanat ve Deniz Festivali, Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlendi. Festival kapsamında, Hendek köyünde "köylerdeki imece kültürünün sürdürülmesi" temasıyla şenlik düzenlendi. Şenlikte köy okullarının kapatılmasının yarattığı sorunlara dikkat çekildi.

Hopa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Bülent Topal, şunları söyledi:

"Bizim kültürümüzde imece (Gor) bulunmaktadır. Gor sadece şenliklerde değil mevlitlerde, cenazelerde, düğünlerde ya da başka bir bayram etkinliklerinde köy halkının bir araya gelip beraber dayanıştığı, bir araya gelip yemekler yaptığı, baklavalar yaptığı bir imecedir. Bu bir kültürdür ve bu kültür dededen nineden bize geçmiş bizde kendi kuşaklarımıza aktarmak için çalışıyoruz. Aslında küreselleşme dediğimiz, şehirleşme dediğimiz köyden kente göçe zorlanan halkımız geleneklerini unutmaktadır. Özellikle de köy okullarının kapanması sonucunda köylerde yerleşim alanlarında yaşayan insanların nüfusu azalmış, yaylacılık bitmiş, köylülük bitmiş. Bir nevi köyle kent arasında sıkışmış bir halk olmuşuz ve dolayısıyla bu kültürün yok olmayla karşı karşıya kalmış. Biz Hendek köylüleri olarak bu unutmaya karşı direnç sağlıyoruz, unutmamak üzere tüm çocuklarımıza ve gençlerimize öğretmeye çalışıyoruz."

Şenlikte eğitimle ilgili söyleşi de düzenlendi. Eğitimci Nurcan Korkmaz, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemdeki eğitim sisteminin yıkıldığını belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyet dediğimiz şey kendisini eğitimle var ediyor. Cumhuriyet bir eğitim devrimi hatta cumhuriyetin kurulmasından önce eğitimin ne kadar önemli olduğunu görmek açısından, Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara'da Maarif Kongresi düzenleniyor ve savaşın en sıkıntılı olduğu dönemde Sakarya Savaşı devam ederken Ankara'da, Ankara hükümeti bir maarif kongresi düzenliyor. ve bu savaşın ortasında Atatürk kalkıp Ankara'ya geliyor, kongreye katılıp tekrar savaşa devam ediyor. Bu aslında şunu gösteriyor Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılacak olan her şey eğitim üzerinden inşa edilecek. Neden böyle aslında Cumhuriyet'in aldığı miras da bir enkazdı ve Cumhuriyet'in kurduğu her şeyi yıkarken, Cumhuriyet'in ortadan kaldırdığı şeyler tekrar geri geliyor. Tevhidi tedrisat neydi eğitimin tek çatı altında toplanması idi. Yani medreseler kapatılıyordu, özel okullar ortadan kalkıyordu ve yabancı okullar belli kurallar altına alınıyordu. Bugün ne durumdayız, medreseler tekrar açılmış durumda, tarikatlar ve cemaatler tekrar faaliyete geçmiş durumda ve aynı zamanda da geçen hafta bakanın yabancı okullarla kavga ettiğini görmüş durumdayız. Yani Cumhuriyet'in kurmuş olduğu eğitim aslında son dönemde tekrar yıkıldı."