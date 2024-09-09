Hopalı ve Kemalpaşalı Kadınlar Narin Güran İçin Yürüdü - Son Dakika
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Hopalı ve Kemalpaşalı Kadınlar Narin Güran İçin Yürüdü

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Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için Hopalı ve Kemalpaşalı kadınlar protesto eylemi düzenledi. Grup, Narin'in ve diğer çocukların hesabını sormak için sokaklara çıktıklarını belirtti.

09.09.2024 22:59
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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopalı ve Kemalpaşalı kadınlar Narin Güran için yürüdü. Grup adına açıklama yapan Seval Karabulut "Narin'in ve katledilen, istismara uğrayan tüm çocukların hesabını sormak için sokaktayız" dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için Hopalı ve Kemalpaşalı kadınlar protesto eylemi düzenledi. Grup adına basın açıklaması yapan Seval Karabulut, "Üzgün ve öfkeliyiz. Narin'in ve katledilen, istismara uğrayan tüm çocukların hesabını sormak için sokaktayız" ifadelerini kullandı.

Hopa meydanında Hopalı kadınlar adına açıklama yapan Seval Karabulut şunları söyledi,

"Milyonlarca insan Narin'e ne oldu, Narin nerede diye sordu. Kamuoyuna tek bir açıklama yapmayan Cumhuriyet Savcısı ve İçişleri Bakanlığı, Narin kaybolduktan 10 gün sonra yayın yasağı getirdi.120 haneli bir köyde Ali Yerlikaya'nın övündüğü güçlü istihbaratı 19 gün Narin'i bulmadı ama Diyarbakır'da, İstanbul'da polis Narin'in hesabını soranlara saldırdı. Gözaltı sayısı 23'e yükselirken Narin'in cenazesinde akraba olan bir kadın "yalan konuşun" dediği için erkekler tarafından şiddete uğradı. Amcanın ve ailenin Hizbullah, HÜDA-PAR ilişkisine dair tek bir açıklama yapılmadı.

"Kadınları ve çocukları değil aileyi koruyan politikalarınız Narin'e ne olduğunu gizleyemez"

Bu ülkede çocuklar tarikat ve cemaat yurtlarında istismara uğruyor. Denetimsiz tarikat yurtlarında can veriyor. Sokakta oynarken panzer altında hayatını kaybediyor. Kolluk güçleri tarafından vuruluyor. Sokak hayvanlarını öldürme yasasını çocukların güvenliğini bahane ederek meşrulaştırmaya çalışanlar Narin'e ne olduğunu gizliyor, faillerini aklamaya çalışıyor. Kutsal aile diyerek kadınları ve çocukları hapsetmeye çalıştığınız aileleriniz de şiddet ve istismar var. Kadınları ve çocukları değil aileyi koruyan politikalarınız Narin'e ne olduğunu gizleyemez!

Bugün Narin'in isyanını kuşanmak; öldürülen, kaybedilen, yaşamları ellerinden alınan, gelecekleri cemaat ve tarikatlara teslim edilen çocuklar için hesap sormak demektir.

Başka Narinler olmasın, hiç bir çocuk okula aç gitmesin, istismara uğramasın, kaybolup katledilmesin diye mücadelemiz sürecek. Narin için adalet tüm kaybedilen katledilen çocuklar için adalet."

Hopalı ve Kemalpaşalı Kadınlar Narin Güran İçin Yürüdü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopalı ve Kemalpaşalı Kadınlar Narin Güran İçin Yürüdü - Son Dakika

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