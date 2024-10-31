Hulusi Akar: Terörle Mücadelede Kararlıyız - Son Dakika
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Hulusi Akar: Terörle Mücadelede Kararlıyız

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de yaptığı açıklamada, Türk devletinin tek amacının terörü ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Akar, halkın beklentilerinin yüksek olduğunu belirtirken, uluslararası gelişmelere ve yeni anayasa çalışmalarına da değindi.

31.10.2024 22:33
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Hulusi Akar: "Tek mücadelemiz teröristlerle, amacımız sadece terörü ortadan kaldırmak"

BALIKESİR - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Tek mücadelemiz teröristlerle. Amacımız sadece terörü ortadan kaldırmak. Türk devleti olarak tarihimizle gurur duyuyoruz ve dostluğumuzu pekiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dizi ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Akar, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Akar, yaptığı konuşmada, "Dünden itibaren değerli arkadaşlarımızla birlikte Manyas, Bandırma ve şimdi de Balıkesir merkezde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk, ihtiyaçlarını belirledik" dedi.

Halkın beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Akar, "Partimize karşı büyük bir teveccüh var. Bu çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası gelişmelere de değinen Akar, terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı vererek, "Tek mücadelemiz teröristlerle. Amacımız sadece terörü ortadan kaldırmak. Türk devleti olarak tarihimizle gurur duyuyoruz ve dostluğumuzu pekiştirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Akar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Türkler, Kürtler, Zazalar kardeştir. Sorunların çözüleceğine inanıyorum" dedi. Ayrıca, yeni anayasa çalışmaları hakkında da bilgi veren Akar, geleceğin inşası için toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak projeler geliştireceklerini belirtti.

Ziyarette, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ilçe başkanları ve partililer de hazır bulundu.

Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Balıkesir, Güvenlik, Politika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hulusi Akar: Terörle Mücadelede Kararlıyız - Son Dakika

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