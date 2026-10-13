Hulusi Akar, yeniden seçilen KAYSO Başkanı Büyüksimitci'yi tebrik etti - Son Dakika
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Hulusi Akar, yeniden seçilen KAYSO Başkanı Büyüksimitci'yi tebrik etti

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Hulusi Akar, yeniden seçilen KAYSO Başkanı Büyüksimitci\'yi tebrik etti
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve heyet, KAYSO'yu ziyaret ederek yeniden Başkan seçilen Mehmet Büyüksimitci'yi tebrik etti. Ziyarette Kayseri sanayisi ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi, Akar KAYSO'nun başarılarının süreceğine inandığını söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve il yönetiminden oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret ederek yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini tebrik etti.

Ziyarette; Kayseri sanayisinin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini tebrik ederek, bugüne kadar gerçekleştirilen başarılı çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Kayseri sanayisinin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Akar; "Başkanımız ve yönetimi bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Kayseri'miz, ülkemizin sanayi alanındaki gelişimine büyük katkılar sağladı. Burada arkadaşlarımızın koordinasyon ve iş birliği içerisinde, canla başla çalıştıklarını görüyoruz. Bu gayretlerini takdirle takip ediyoruz" dedi. Dünyada yaşanan değişim ve gelişmelerin sanayi açısından önemine de değinen Akar; "Dünya gelişiyor, dünya değişiyor. Kayseri sanayimizin de bu gelişmeleri yakından takip ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Yeni yönetimin çok daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine, hem şehrimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sayın Başkanımıza ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci: "Kayseri sanayisi için çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Bakanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve İl Başkanımızın nazik ziyaretleri ve güzel temennileri bizleri son derece memnun etti. Kendilerine şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de üyelerimizden aldığımız güçle, Kayseri sanayisinin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesini daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her çalışmanın içerisinde olmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kayseri Sanayi OdasıHulusi AkarPolitikaKayseriEkonomiYerelSon Dakika

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