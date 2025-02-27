Hunat Camii Ramazan\'a Hazırlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Ramazan ayı öncesinde Hunat Camii'nde gerçekleştirdiği aydınlatma ve bakım çalışmalarını tamamlayarak, Ramazan ayının manevi havasını bir kez daha yansıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşatabilmek için şehri güzelleştirmeye ve dokunuşlar yapmaya devam ediyor. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, camilerin bakım ve onarımına hız verdi. Bu çerçevede, Kayseri'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Hunat Camii'ne özel bir dokunuş yapıldı. Sekiz asırlık geçmişiyle şehre tarihi bir zenginlik katan Hunat Camii, Ramazan ayına özel olarak ışıklandırıldı ve güzelleştirildi. Yapılan bu çalışmalar, caminin tarihi dokusunu koruyarak aynı zamanda şehre estetik bir katkı sundu.

Hunat Camii Müezzini ve Kayyımı Fatih Demir, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalara teşekkür etti. Demir; "Sekiz asırlık mazisiyle tarihe ışık tutan Hunat Camii'ni aydınlatarak on bir ayın sultanına hazır hale getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ