Hunter Biden'ın silah davasında tanık ifadeleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hunter Biden'ın silah davasında tanık ifadeleri devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada tanık ifadeleri verilmeye devam ediyor. Hunter Biden'ın yengesi ve eski sevgilisi olan Hallie Biden, davaya konu olan silahı arabada bulup çöpe attığını anlattı. Davanın 4. gününde tanıklar ifade vermeye devam etti. Hunter Biden'a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. Hunter Biden'ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

07.06.2024 04:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davaya tanık ifadeleri ile devam edildi. Hunter Biden'ın yengesi ve daha sonra sevgilisi olan Hallie Biden, davaya konu olan silahı arabada bulup çöpe attığını anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın alma suçlamasıyla yargılandığı davaya Delaware Bölge Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 4'üncü gününde tanıklar ifade vermeyi sürdürdü. Hunter Biden'ın beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Beau Biden'ın eşi olan ve eşinin ölümünden sonra Hunter Biden ile ilişki yaşayan Hallie Biden, ilk kez 2015-2016 yıllarında Hunter Biden'ın kullandığı uyuşturucuları bulduğunu söyledi. 2017 ve 2018 yılları arasında Hunter Biden ile uyuşturucu kullanımı hakkında konuşmalar yaptığını ve ona "Bu böyle devam edemez, bunu yapamayız" dediğini ifade eden Hallie Biden, Hunter Biden'ın bazen "Beni rahat bırak, ben iyiyim" dediğini, bazen de "Ben bir bağımlıyım ve bunu kendi yöntemlerimle çözeceğim" dediğini anlattı. Bir dönem Hunter Biden ile birlikte uyuşturucu kullandığını doğrulayan Hallie Biden, "Yaşadığım korkunç bir deneyimdi. Utanıyorum, mahcubum ve hayatımın o döneminden pişmanlık duyuyorum" diyerek uyuşturucu kullanmayı Ağustos 2018'de bıraktığını vurguladı.

"Silahı çöp kutusuna attım"

23 Ekim 2018'de Hunter Biden uyurken onun aracını temizlemeye gittiğini ve uyuşturucu madde ile birlikte silah bulduğunu belirten Hallie Biden, o gün ilk kez bir silahı bu kadar yakından gördüğünü ifade etti. Silahı görünce korktuğunu kaydeden Hallie Biden, "Panikledim ve silahtan kurtulmak istedim. Hunter'ın kendisine ya da çocuklarına zarar vermesini istemedim" şeklinde konuştu. Bu nedenle silahtan kurtulmaya karar verdiğini söyleyen Hallie Biden, "Bir markete götürdüm ve silahı orada bulunan çöp kutusuna attım" ifadelerini kullandı. Silahı çöpe atması nedeniyle Hunter Biden'ın kendisine kızdığını belirten Hallie Biden, 6 Ekim ve 22 Ekim 2018 tarihleri arasında Hunter Biden'ın uyuşturucu kullandığına şahsen tanık olmadığını da sözlerine ekledi.

Silahı çöpten alan şahıs ifade verdi

Eski polis memuru Millard Greer ise Hunter Biden'ın silahını atıldığı çöp kutusunda bulamadıklarını, ancak geri dönüşüm malzemeleri toplayan bir adamın silahı aldığını tespit ettiklerini söyledi. Daha sonra tanık kürsüsüne çıkan Edward Banner isimli şahıs ise 2018 yılında Delaware'deki bir marketin önündeki çöp kutusunda silah bulduğunu ve silahı aldığını doğruladı.

25 yıl hapis cezası alabilir

Kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor. Hunter Biden'a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden'ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Joe Biden, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hunter Biden'ın silah davasında tanık ifadeleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
22:05 ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
00:56 Ankara’da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu
00:26 Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı
00:11 Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı İşte Jose Mourinho gerçeği Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı! İşte Jose Mourinho gerçeği
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 04:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: Hunter Biden'ın silah davasında tanık ifadeleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement