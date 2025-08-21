İBB'den Tarihi Yarımada için Ulaşım Eylem Planı - Son Dakika
İBB'den Tarihi Yarımada için Ulaşım Eylem Planı

21.08.2025 11:25  Güncelleme: 11:36
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi yarımadada kapsamlı bir ulaşım eylem planı hazırladı. Plan kapsamında, Sirkeci Harem arabalı vapur hattı Yenikapı'ya taşınacak, Sultanahmet çevresi yaya bölgesi ilan edilecek ve otobüs öncelikli şeritler açılacak.

İBB, Paris İklim Anlaşması ve İstanbul'un 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda tarihi yarımada için özel bir ulaşım stratejisi geliştirdi. Yaya öncelikli ulaşım planına göre pilot bölgelerden başlanarak otobüs öncelikli şerit uygulaması hayata geçirilecek. İlk etapta pilot bölge olan Vatan Caddesi'nde uygulanacak otobüs öncelikli şerit uygulaması sayesinde, hem trafik sıkışıklığı azalacak hem de toplu ulaşımın verimliliği artacak. Vezneciler- Edirnekapı ve Fevzipaşa Caddesi'nde de çalışmalar devam ediyor. Fevzipaşa Caddesi'nde planlanan otobüs şeridi, Edirnekapı'da raylı sistemle entegre edilecek.

Sirkeci arabalı vapur iskelesi Yenikapı'ya taşınacak

Planlama kapsamında, Tarihi Yarımada'nın önemli ulaşım akslarından biri olan Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi Yenikapı'ya taşınacak. Böylece Sirkeci bölgesi araç trafiğinden arındırılacak ve tur otobüslerinin indirme-bindirme noktası olarak turizme hizmet eden bir merkez olacak. Arabalı vapur iskelesinin Yenikapı'ya taşımasıyla, Sirkeci'den Sultanahmet bölgesine turistik shuttle hatları hizmete girecek.

Yeni P+D otoparkı

Ulaşım Planına göre, özel araç trafiğini kontrol altına almak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla Tarihi Yarımada'da P+D (Park Et Devam Et) otoparklarının sayısı artırılacak. Mevcut Yenikapı ve Feshane otoparklarına ek olarak Alibeyköy'de yeni bir P+D otoparkı hizmete girecek. Böylece sürücüler araçlarını bu noktalarda bırakıp toplu ulaşım araçlarına geçiş yapabilecek.

Yaya ve bisiklet dostu alanlar artacak

Plan, Tarihi Yarımada'nın yaya hareketliliğini artırmaya odaklanıyor. Sarayburnu ve Cankurtaran bölgesindeki oteller çevresi özel araçlardan arındırılarak, yaya erişimi güçlendirilecek. Ayrıca yaya dostu sokaklar ve trafik sakinleştirme uygulamaları ile özellikle okul çevrelerinde güvenlik ve konfor artırılacak. Turistik yaya ve bisiklet güzergahlarıyla aktif ulaşım da desteklenecek.

Deniz ulaşımı ve raylı sistem hatlarına güçlendirme

Kabataş Transfer Merkezi ile deniz ulaşımı daha da güçlendirilirken, Bağcılar-Kabataş (T1) ve Sirkeci-Kazlıçeşme (U3) raylı sistemlerinde ek seferler düzenlenecek. Haliç'te planlanan turizm odaklı Hop-on Hop-off deniz hattı da turistik deneyimi artıracak.

Plana ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, "Tarihi Yarımada'daki sorunu yalnızca ulaşım sorunu olarak görmüyoruz. Dünyanın önemli turistik bölgelerinde yaya, hiçbir zaman ikinci planda olmaz. Biz de bunu Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı ile sağlayacağız. Tarihi Yarımada'ya hakiki hakkını iade etme vizyonu bu aslında. Burada hedefimiz, araç yoğunluğunu ve otopark kirliliğini azaltmak, yaya alanlarını genişletmek ve tur otobüsleri gibi turistik hareketliliği düzenleyerek bu bölgeyi uluslararası standartlara taşımak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

