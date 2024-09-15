İBB'nin Üst Geçit Yenileme Çalışmaları Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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İBB'nin Üst Geçit Yenileme Çalışmaları Trafiği Felç Etti

İBB\'nin Üst Geçit Yenileme Çalışmaları Trafiği Felç Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'daki üst geçit yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sürücüleri duruma tepki gösterirken, bölgedeki polis ekiplerinin eksikliği dikkat çekti.

15.09.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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İBB tarafından Kartal'da üst geçit yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sürücüleri bu duruma tepki gösterdi. Bazı sürücüler ise tali yolua ters girerek ana yola çıkmaya çalıştı. O bölgede polis ekiplerinin olmaması ise dikkat çekti. Yoğun araç trafiği dronla görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollar nedeniyle trafik akışı yan yoldan tek şeritten sağlanırken, özellikle Kartal Pendik arasında uzun araç kuyrukları oluştu. Araç trafiğine bazı noktalarda tam olarak durması nedeniyle bazı sürücüler araçlarının kontağını kapatarak bu duruma tepki gösterdi. Çalışma nedeniyle oluşan araç trafiği ise dron ile görüntülendi.

Tali yoluu kullanarak ana yola girmeye çalıştılar

Çalışma nedeniyle D-100 karayolu yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte bazı sürücülerin çalışmaların bittiği bölgelerde ana yola tekrardan girmek için otoyoldan çıkış yolu olan tali yolundan ters yönden hareket ederek ilerledi. Polis ekiplerinin o noktada olmaması ise dikkat çekti.

Trafik nedeniyle aracından inen bir sürücü, "Yarım saattir yoldayız. Beş dakikalık yolumuz var. Geçemiyoruz beş dakikalık yolu. Bu çalışmanın şu anda mı yapılması gerekiyor yani? Herkes burada arabalar ilerlemiyor. Kontak kapattık ve bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB'nin Üst Geçit Yenileme Çalışmaları Trafiği Felç Etti - Son Dakika

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