İBB Özel Halk Otobüsü Esnafı Ödemelerini Alamadıkları İçin Eylem Yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ödemelerini alamayan özel halk otobüsü esnafı Saraçhane'de eylem yaptı. Artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyleyen özel halk otobüsü esnafı, "Biz mavi özel halk otobüsleriyiz, yollarda kalan hiçbir araç bize tabi değil. Biz ona rağmen burada mücadele ediyoruz. İETT'nin yıllık 29 buçuk milyar lira bütçesi var. Bizim 5 milyar lira alacağımız var. Biz artık durma noktasına geldik" dedi.

Özel halk otobüsü esnafı, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde, belediye yönetiminden ödeme alamadıkları gerekçesiyle eylem düzenledi. Gerçekleştirilen eyleme yüzlerce halk otobüsü esnafı katıldı. Eylemde esnaf İBB yönetimi tarafından mağdur edildiklerini belirterek bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.

"Artık dayanacak gücümüz kalmadı"

Grup adına konuşan esnaf temsilcisi Erhan Güneş, "Değerli İstanbullular araçlarımızın tamir ve bakımını yapamıyoruz. Elimizden geleni yaptık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı. Böyle giderse İstanbullulara hizmet veremeyeceğiz. Lütfen sesimizi duyun, mağduruz. Ekrem başkanla görüşmemiz için bütün İstanbul halkı olarak bize destek verin. Ulaşım sisteminin yüzde 50'sini özel halk otobüsleri yürütüyor. Özel halk otobüsleri eğer ki çalışamayacak durumu gelirlerse İstanbul halkı mağdur olur, bunun da sorumlusu özel halk otobüsleri değildir" dedi.

"Alacaklarımızı tahsil edemediğimiz için araçlarımıza bakım, onarım yapamıyoruz"

Araçlarına bakım onarım yapma konusunda zorluk yaşadıklarını dile getiren Güneş, "Şu an bizim İBB'den 3 bin 41 özel halk otobüsünün 5 milyar liraya yakın alacağı var. Araç başı 1 milyon 700 bine yakın alacağımız mevcut. Alacaklarımızı tahsil edemediğimiz için araçlarımıza bakım, onarım yapamıyoruz. Araçlarımız yolcuyu mağdur ediyor, rotasyondan çekiliyorlar herhangi bir hizmet veremiyorlar. İETT Genel Müdürlüğü'nü istifaya çağırıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü İBB'yi halkın önünde mağdur etmektedir" ifadelerini

kullandı.

"Artık durma noktasına geldik"

Güneş, "Biz mavi özel halk otobüsleriyiz, yollarda kalan hiçbir araç bize tabi değil. Biz ona rağmen burada mücadele ediyoruz. İETT'nin yıllık 29 buçuk milyar lira bütçesi var. Bizim 5 milyar lira alacağımız var. Biz ona rağmen bu araçları yürütebiliyoruz ama artık satacak bir tarlamız, evimiz, arabamız kalmadı. Biz artık durma noktasına geldik" diye konuştu.

"Alacaklar ile ilgili bir program sunsunlar"

İçeride bulunan alacakları ile ilgili bir program sunulmasını istediklerini söyleyen Güneş, "Bütün masraflarımız içinde akaryakıtımız dahil 450 bin lira faturayla çalışıyoruz. İçerideki alacaklarla ilgili bize bir program sunsunlar. Biz durma noktasına geldik. Bir sabah İstanbullular sefere çıkamadıklarında büyük mağduriyet oluşacak. Her geçen gün özel halk otobüsleri yatıyor, her tarafta perişan durumdayız. Artık filomuzu işletecek durumumuz kalmadı. Bizim 2 temel problemimiz var. Kimse bizi siyasi tartışmalara çekmesin, birinci problemimiz ödemelerimiz, ikinci problemimiz ise İETT Genel Müdürlüğü tarafından bize dayatılan psikolojik baskı. Bu 2 problem çözülürse işimize devam ederiz, hiç kimsenin siyasetiyle işimiz yok" dedi.

Öte yandan otobüs esnafı Murat Uçar 6 yıldır ödemelerin geç ve plansız yapıldığını ve artık otobüs esnafının hakkının verilmesi gerektiğini belirtti.

Eylem yapan gruptan gelen talepleri dinleyen İBB Meclis üyesi Abdulcebar Barış, "Evet alacaklarınız var, alacaklarınızı hiç kimse gasp edemez. Sizin hakkınız her zaman baki olacak. Bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

Öte yandan sabah saatlerinde KAMU - SEN üyeleri tarafından İBB binası önünde bir eylem daha gerçekleştirildi. Toplu sözleşmenin imzalanmamasını protesto eden sendika üyeleri İBB yönetimi tarafından mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. - İSTANBUL