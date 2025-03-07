İBB ve Tuzla Belediyesi’nden Kentsel Dönüşüm İçin İki Protokol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ ve Tuzla Belediyesi arasında depreme karşı önlemler almak ve kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla iki protokol birden imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem riskine karşı mücadele kapsamında İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ile KİPTAŞ iş birliğinde dönüşüm projelerini daha etkin bir şekilde uygulamak için ilçe belediyeleriyle iş birliğini sürdürüyor. Bu doğrultuda, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi Mavera Salonu'nda düzenlenen törende, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün arasında "hızlı tarama ile binaların incelenmesine yönelik ortak hizmet protokolü" imzalandı. Ayrıca, Başkan Bingöl ile KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt arasında ise İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında bir protokol imzalandı.

Hızlı tarama ve kentsel dönüşümde hızlı adımlar

Protokol ile Tuzla'da riskli yapıların tespit edilmesi ve dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile Tuzla Belediyesi arasında imzalanan hızlı tarama ve bina incelenmesi protokolü sayesinde, İstanbul'daki riskli yapıların tespiti için kapsamlı bir çalışma başlatılacak.

"Bugün attığımız bu imza ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Törende konuşan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, iş birliğinin önemine değindi. İstanbul'da deprem riskiyle mücadelede tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin gerekli olduğunu belirten Kurt, " Türkiye'de örnek projelerden biri olan Tuzla'daki sosyal konut projelerimiz büyük ilgi gördü. Bugün attığımız bu imza ile iş birliğimizi daha da güçlendirecek, hızla dönüşüm gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşümün hızlandırılması için yerel yönetimler ve vatandaşlarla birlikte çözüm odaklı çalışmalar yapacağız" dedi.

"İstanbul'un yapı stokunun hızla yenilenmesi gerekiyor"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, deprem riskinin İstanbul'un en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, İstanbul'un yapı stokunun hızla yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Akgün, protokolle birlikte kentsel dönüşüm süreçlerinin bürokratik kısımlarının hızlanacağını, ilçe belediyelerinin vatandaşların üzerindeki yükü hafifleteceğini belirtti. Akgün, "Kentsel dönüşümdeki bu ekonomik zorlukları da vatandaşlar üzerinden alabilmek için mali destek paketimiz var. Bu mali destek paketiyle de özellikle bir hanenin içerisine üç asgari ücrete kadar bir gelir giriyorsa orada yüzde 40'tan yüzde 65'e kadar yapım maliyetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz" diye konuştu.

"Tuzla'yı daha güvenli bir hale getireceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise, "Bugün burada bulunmak bizim için çok anlamlı ve değerli. Tuzla'daki yapı stoku oldukça eski ve deprem riski yüksek. Bu iş birliği ile kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve doğru bir imar planı ile Tuzla'yı daha güvenli bir hale getireceğiz. Bugün attığımız bu adımla, Tuzla'daki vatandaşlarımız KİPTAŞ güvencesiyle ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle dönüşüm süreçlerini hızla tamamlayacak" dedi.

Bingöl, kentsel dönüşümün sadece hızlı bir şekilde yapılması değil, aynı zamanda sosyal donatı alanlarının da planlandığı bir süreç olması gerektiğine dikkat çekti. Tuzla'daki hızlı dönüşüm ve kentsel iyileştirme çalışmalarına hız kazandıracak bu iş birliğinin, İstanbul'un depreme karşı daha dirençli hale gelmesine önemli katkılar sunacağı belirtildi. - İSTANBUL