İBB, Zuppin XL\'ın Elektronik Ulaşım Yönetim Lisans Başvurusunu Reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Zuppin XL adlı şirketin Elektronik Ulaşım Yönetim Lisans başvuru talebi oy birliğiyle reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2025 yılının Ağustos ayı toplantısı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen toplantının bir gündem maddesi de Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı Taleplerinin Değerlendirilmesi Teklifi ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart düzenlemesi teklifi değerlendirilmesi oldu.

Lisans başvurusu iptal edildi

Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş.'nin turizm yolcu taşımacılığı lisans başvurusu gündeme geldi. ZUPPİN XL uygulamasındaki araçların Turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisans başvuru talebi oy birliğiyle reddedildi.

Öte yandan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. - İSTANBUL